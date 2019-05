Ottende dag i valgkampen: Det sker på Fyn i dag

Vi er nu en uge inde i valgkampen, og der er fuld fart på de fynske kandidaters indbyrdes kamp om de eftertragtede mandater i Folketinget.

På denne tirsdag, hvor det er præcis en uge siden, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev valg til afholdelse på grundlovsdag, er der igen masser af spændende valgmøder.

Blandt andet kan du - selvfølgelig ganske gratis - komme med til TV 2/Fyns store valgdebat på Tietgen Handelsgymnasium i Odense.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens ottende dag.

TV 2/Fyn holder valgmøde på Tietgen Handelsgymnasium

Dagens debatemner er, om Folketinget skal bestemme, hvor mange pædagoger, der skal være per barn i vuggestuer og børnehaver, om politikerne vil tage nye metoder i brug for at få forbrugerne til at ændre adfærd for at løse klimaudfordringerne - og så skal det debatteres, om tolkegebyret skal afskaffes eller bestå.

Hvem:

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisen

Line Mørk, SF

Mikkel Holm-Pedersen, Alternativet

Erik Christensen, Socialdemokratiet

Anne Skau Styrishave, Radikale

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

Jane Heitmann, Venstre

Per Nansted, KristenDemokraterne

Roya Moore, Konservative

Frederik Nilausen Dam, Liberal Alliance

Benny Bindslev, Nye Borgerlige

Gert Dyrn, Partiet Riskær Pedersen

Martin L. Christensen, Stram Kurs

Hvornår: Klokken 17.15 - 19.30

Hvor: Elmelundsvej 10, 5200 Odense V

Lokalt valgmøde i Brobyværkhallen

De inviterede kandidater får nogle minutters taletid som indledning og herefter er debatten fri. Valgaftenen er arrangeret af en lokal privat gruppe af borgere.

Hvem:

Jane Heitmann, Venstre

Søren Hillers, Radikale

Carsten Bach, Liberal Alliance

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Victoria Velasquez, Enhedslisten

Karsten Hønge, SF

Camilla Lydiksen, Kristen Demokraterne

Kim Aas Christensen, Socialdemokratiet

Hvornår: Klokken 19.00

Hvor: Brobyhallerne, Pontoppidansvej 9 5672 Broby