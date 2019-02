Influenzaepidemi truer: - Det stiger uge for uge

Sygemeldingerne strømmer ind til de fynske arbejdspladser. Hjemme under dynerne ligger feberramte fynboer med mørbankede kroppe og forsøger at bekæmpe sæsonens influenza.

Flere hundrede er allerede blevet konstateret smittet, og antallet af influenzaramte stiger fortsat, fortæller Svend Stenvang Pedersen, ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital.

Den gule streg viser influenzaepidemien i 2018. Det grå felt viser udviklingen i år indtil uge 5. Foto: Statens Serumsinstitut

- Det stiger uge for uge. I uge 5 var der på Fyn og generelt i Danmark flere tilfælde end i uge 4. Det ligner lidt udviklingen, som vi så sidste år, hvor vi kaldte det en epidemi, siger han til TV 2/Fyn.

Fordobling af tilfælde

Influenzasæsonen varer gerne i seks til syv uger og falder typisk mellem december og marts.

Lægerne kan ikke spå, om der igen i år bliver tale om en egentlig epidemi, men Svend Stenvang Pedersen kan dog konstatere, at influenzaen i år følger den samme udvikling som sidste års epidemi i både antal smittede og i tidsperioden.

- For at sige, at det er en epidemi, skal der ske en fordobling af tilfældene fra uge til uge. Der er vi ikke helt endnu, fortæller overlægen.

De klassiske symptomer

En af de influenzaramte, der passer sengen, er Marianne Larsen fra Odense. Hun har ikke været ved lægen, men er ikke i tvivl om, at influenzaen ramte.

- Der var ingen grund til at gå til lægen. Det kom sådan her i løbet af natten, siger hun og knipser med fingrene.

- Jeg mærkede, at jeg var tung og varm i kroppen. Jeg var godt klar over, at jeg havde feber, fortæller Marianne Larsen.

00:23 Marianne Larsen er syg med influenza. Video: Alexander Aagaard Luk video

Symptomerne er klassiske og ikke til at tage fejl af, siger overlæge Svend Stenvang Pedersen.

- Man har det, som er man blevet tabt ned ad en trappe. Det er de sædvanlige influenzasymptomer. Man får feber og hoste, og man er fuldstændig mørbanket i hele kroppen, og man føler sig syg og elendigt tilpas.

For sent at vaccinere

Bevæbnet med hostesaft, Strepsils og hovedpinepiller forsøger Marianne Larsen nu at bekæmpe sygdommen. Og der er ifølge overlægen ikke anden behandling.

- Det er for sent at lade sig vaccinere, for det tager cirka 14 dage, før den virker, fortæller Svend Stenvang Pedersen.

I stedet kan man forsøge at undgå smitten med god håndhygiejne.

- Hold dig for munden, når du hoster og nyser. Brug et lommetørklæde, eller host i ærmet. Og så er det vigtigt, at man har rigtig god håndhygiejne. Alt det sprit, vi efterhånden har stående rundt omkring, er rigtig godt. Så hvis du har hostet i håndfladen, så sørg for at lave håndhygiejne med sprit, siger han.

I år er det Influenza A, der er i omløb. Sidste år var det type B.