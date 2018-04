Det store jysk-fynske mediehus tjener atter penge

Koncernen bag Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis har vendt et trecifret millionunderskud til et overskud på 20 millioner kroner

For første gang er det lykkedes mediekoncernen Jysk Fynske Medier at præstere et overskud. Det skriver Mediawatch, der har fået fingrene i Den Sydvestjydske Venstrepresses regnskab.

Selskabet ejer 36 procent af Jysk Fynske Medier, der bl.a. tæller Jyske Medier i Fredericia, Vejle og Horsens, Jyske Vestkysten, Århus Stiftstidende, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis.

120 millioner kroners forskel

Ifølge Mediawatch leverede Jysk Fynske Medier et overskud før skat på 20,3 mio. kroner sidste år mod et underskud på 99,5 mio. kroner i 2016.

Jysk Fynske Mediers resultat blev ifølge Mediawatch bl.a. hjulpet på vej af reducerede omkostninger og engangsindtægter fra bl.a. opløsningen af Danske Dagblades Strejkefond.

Den Sydvestjydske Venstrepresses betegner i regnskabet forventningerne til resultatet som indfriet, men kalder det også "mindre tilfredsstillende".

Omsætningen i 2017 var lavere end i 2016, hvor Jysk Fynske Medier omsatte for lige under 1,9 mia. kroner.

Abonnementer er under pres

Det er særligt salget af avisabonnementer, der er under pres, skriver Mediewatch med Den Sydvestjydske Venstrepresses regnskab som kilde.

- Markedsmæssigt er der et fortsat faldende avis- og annoncesalg, som ikke kompenseres fuldt ud af digitale produkter, hvor især udenlandske aktører dominerer det digitale annoncemarked, hedder det.

Der er i efteråret 2017 blevet sat fornyet fokus på nye initiativer, der skal bidrage til udviklingen af den digitale forretning og fastholde den mere traditionelle medieforretning.

Blandt de nye tiltag er fokus på robotjournalistik, native advertising, et nyt jobsite, og udgivelse af trykte aviser alle 365 dage om året i hele koncernen.

Forventer lavere overskud

Det fremgår, at Jysk Fynske Medier forventer et overskud i 2018, men på et lavere niveau end i 2017.

Fynske Medier, der har Fyens Stiftstidende og Fyns Amts under sin paraply, indgår i Jysk Fynske Medier med en ejerandel på 47,5 procent.

Selskabet holder generalforsamling 2. maj.