Slår alle rekorder: Det strømmer ind med hjemløse katte

Aldrig har Dyrenes Beskyttelses internater haft så mange katte, som de har i øjeblikket. Ved udgangen af juli måned var 1.525 katte og killinger indskrevet på landets otte internater. Dermed slår det rekorden fra oktober 2014, hvor antallet var på 1.246.

- Med alt den fokus Dyrenes Beskyttelse de seneste år har haft på dumping af katte, kan det godt undre mig, at tallet er blevet så højt i år, men på den anden side, er det positivt, at dyrene i det mindste ender i trygge hænder, når de findes hjælpeløse og uden nogen ejere som vil tage sig af dem, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Fyns Internat har flest

Ud af de 1.525 katte, havde Fyns Internat 399 af dem ved udgangen af juli måned. Det er derfor det internat med flest katte indskrevet i øjeblikket.

- I øjeblikket kommer killinger i en lind strøm retur fra deres plejefamilier, hvor de har opholdt sig, indtil de blev gamle nok til formidling. Så hver dag må vi være kreative med at finde ny plads til katte, der er klar til at blive adopteret, siger Lene Frahm, internatleder på Fyns Internat.

- Vi har så travlt, at vi ikke engang når at sætte katte op på Dyrenes Beskyttelses hjemmeside, siger Lene Frahm.

Lene Frahm opfordrer derfor folk til at besøge et internat i åbningstiderne i stedet for at kigge på hjemmesiden, hvis man drømmer om et nyt familiemedlem.

Vokse katte bliver overset

De voksne katte bliver i øjeblikket overset til fordel for killinger, og derfor venter længere tid på deres næste hjem. Men Lene Frahm fortæller, at der er en lang række fordele ved at anskaffe sig en voksen kat i stedet for en killing.

- En kat i den voksne alder er mere rolig, hænger ikke i gardinerne eller vælter potteplanten. De har allerede en veludviklet personlighed sammenlignet med killinger, der kan være mere udfordrende for en ny katteejer.