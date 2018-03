Det swinger på Fyn: Nabo klager over ny swingerklub

En anderledes klub skaber splid i Glamsbjerg. Nabolaget har klaget, og det har fået konsekvenser.

Brian Jensen har store ambitioner. Han har netop solgt Sexkino i Odense og vil åbne en klub i Glamsbjerg, hvor voksne mennesker kan mødes og dyrke sex, men det kan han ikke få lov til.

Udsigterne til at åbne klubben ser ud til at blive betydelig længere, end hvad Brian Jensen havde regnet med. En klage fra en af beboerne i Glamsbjerg har forsinket klubbens opstart.

- Jeg tror, at der er blevet klaget, fordi nogle ser det som en privat ting, der hører hjemme inden for hjemmets fire vægge. Vi er så lidt af en anden holdning, men det er ikke anderledes sammenholdt med folk, som har en anden religionstro - den behøver man ikke at pådutte andre. Man skal nok selv opsøge det, hvis man har lyst til det, fortæller Brian Jensen.



Godkendelse trukket tilbage

Assens Kommune, som ellers havde godkendt Brian Jensens plan for den nye klub, trak sagen tilbage på grund af en klage. Klubben skal ligge i udkanten af villakvarteret i det tidligere lunge-center Boserup Minde i Glamsbjerg.

Lige nu er sagen endt hos Planklagenævnet i Viborg, hvor behandlingstiden kan tage op til 8-12 måneder, og det er Brian Jensen utrolig ærgerlig over.

- Jeg er ked af den klage jeg har fået. Den virker mere som en fordom eller en holdning imod det, vi skal lave, siger han.

Og han er ikke alene. Ejeren af sexklubben Afrodite i Ringe Peter Spælling deler samme ærgrelse. Han mener ikke, at en ny klub burde skabe problemer i Glamsbjerg, han har aldrig selv fået klager.

- Jeg har altid følt en 'goodwill'. Jeg har aldrig hørt noget negativt. Vi går til naboernes fødselsdag og taler godt med gen- og naboer, siger Peter Spælling.

Mangel på kendskab

Ifølge begge klubejere er sexklubbernes beliggenhed diskret, når de er placeret uden for byen. Det er her, hvor færrest mennesker kan blive berørt. Så det handler i bund og grund om, at folk er uvidende, mener de:

- At vi flytter det lidt ud på landet frem for at ligge i byen og være mere diskrete kan give klager, som er meget større, det har jeg lidt svært ved at se logikken i. Jeg tror det er tankerne om, hvad folk tror, der sker, som er en hæmsko for dem selv, siger Brian Jensen.

Med en forsikring om natteaktiviteter uden for dagligdagen under nedrullede gardiner, mener ejeren af sexklubben Afrodite, at det manglende kendskab er et problem.

- Det er måske fordi man ikke helt kender til swingerklubber. Det gør måske nogle utrygge, siger Peter Spælling.

Trods klager, uvished og en forlænget sagsbehandling tror Brian Jensen stadigvæk på at projektet lykkedes.

