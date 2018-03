Det Sydfynske Øhav bliver ikke verdensarv

De fire sydfynske kommuner kan ikke enes om at søge om status som Unesco verdensarv, og derfor er ideen droppet.

Faaborg-Midtfyn Kommune har foreslået, at de fire sydfynske kommuner går sammen om at få Det Sydfynske Øhav på Unescos verdensarvliste. Ærø siger ja, men Svendborg og Langeland vil ikke være med.

- Det er ærgreligt; men jeg respekterer fuldt ud, at det er deres valg. Hvis vi ikke kan blive enige om det, kan processen ikke sættes i gang, siger borgmester på Ærø Ole Wej Petersen (S).

Svendborg og Langeland kommuner begrunder deres afvisning med, at de fire kommuner i forvejen er ved at undersøge muligheden for at gøre Det Sydfynske Øhav til en Unesco geopark, og at det arbejde kan blive forstyrret, hvis de også søger ind på verdensarvlisten

Læs også Planer om Unesco-park på Sydfyn

Hvis det lykkes at blive geopark, får området desuden alle fordelene ved at kunne skilte med Unesco-status, mener de.

Jeg mener, at verdensarvlisten er større end det andet Ole Wej Petersen, borgmester, Ærø, (S)

Ole Wej Petersen på Ærø kan ikke afvise, at en ansøgning til verdensarvlisten kan gribe forstyrrende ind i det igangværende arbejde med geoparken; men han er alligevel tilhænger af ideen:

- Jeg mener, at verdensarvlisten er større end det andet. Jeg tror, at det vil give mulighed for mere eksponering end geoparken. Hvis Det Sydfynske Øhav kom på verdensarvlisten vil flere mennesker få øje på os og få lyst til, at komme hertil i forhold til geoparken.

Ole Wej Petersen fremhæver, at rigtig mange mennesker opsøger verdensarvstederne, og at det vil øge turismen og de erhverv, der følger med, i det sydfynske område.

Han mener dog, at der skal arbejdes videre med at opnå status som Unesco geopark:

- Vi forsøgte at blive til en naturpark; men da havde vi ikke befolkningen med os. Geoparken er vi enige om landbruget og alle interesseorganisationer er med på ideen. Jeg forstår godt, at Langeland og Svendborg betragter det som mere realistisk, siger Ole Wej Petersen.

Kriterier for optagelse på verdensarvlisten Optagelse på Verdensarvlisten er betinget af beskyttelse, vedligeholdelse og eventuelt restaurering af de pågældende steder, og der føres løbende tilsyn med dem for at sikre, at de fortsat kan betragtes som verdensarv.



Listen over kandidater til at få status som verdensarv omfatter flere end 1600 steder.

Kilde: Carsten Hunding, Lars Serritslev: Verdensarvlisten i Den Store Danske, Gyldendal.

Fakta om Unesco Global Geoparks En geopark er et geografisk område, hvor landskabets geologiske udformning er helt unik og har en afgørende betydning for livet på egnen og er af international interesse.



Med til geoparkkonceptet hører det at skabe udvikling og vækst for og med lokalbefolkningen. Det kan være i form af øget fokus på bæredygtighed eller geoturisme og at øge kendskabet til området gennem formidling.



Der findes i dag 127 Geoparker i 35 lande.



I Danmark er Odsherred Kommune certificeret som Unesco Global Geopark.

Her kan du læse om Geopark Odsherred

Her kan du se en liste over alle 127 geoparker i verden