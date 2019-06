I valgkamp med kæresten: - Det tester parforholdet

29 dage med valgkamp kan slide på de fleste folketingskandidater.

Men for Carsten Kudsk (DF) og hans kæreste Irene Jeppesen har valgkampen også udfordret parforholdet. Foruden at være folketingskandidatens bedre halvdel er hun også hans kampagneleder.

Jeg vil anbefale folk at teste parforholdet ved at køre valgkamp i fire uger Carsten Kudsk, folketingskandidat, Dansk Folkeparti

- Carsten har det fint, og så har jeg det også fint, forklarer hun.

Ifølge Carsten Kudsk er valgkamp med kæresten som kampagnleder noget af en udfordring.

- Jeg vil anbefale folk at teste parforholdet ved at køre valgkamp i fire uger. Det tester tingene, for man prøver tingene på alle mulige måder, fortæller han.

Selvom Carsten Kudsk ikke er blevet valgt til folketinget, er han tilfreds med kærestens indsats som kampagneleder.

- Hun gør det simpelthen fantastisk. God til at koordinere ting og sørge for, at tingene falder på plads, siger han.

Klar til ny parforholdstest

Carsten Kudsk fik 961 stemmer ved valget og er dermed ikke blevet valgt ind i folketinget.

- Selvfølgelig er det et stort nederlag, og det er meget træls. Men vi kunne se, hvordan meningsmålingerne bar hen, så man har forberedt sig på det, siger han.

Det forhindrer dog ikke kæresteparret i at gøre klar til en ny test af parforholdet med endnu en valgkamp.

- Om jeg er klar til at stille op og hjælpe én gang til? Ja, det er jeg 100 procent, understreger Irene Jeppesen.

Samme holdning går igen hos Carsten Kudsk.

- Som jeg plejer at sige. Op på hesten igen. Jeg har fået testet, hvor godt mit team fungerer, og det er jeg rigtig glad for, forklarer han og tilføjer:

- Jeg skal have samlet Team Kudsken igen, og så går vi i gang med at forberede næste valgkamp.