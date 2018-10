Efterårsferien skydes i gang: Det vanvittige vejr fortsætter

Det er ikke til at tro det, hvis man kigger på kalenderen. Men så skal fynboerne bare stikke hovedet uden for.

For selvom kalenderen viser den 15. oktober, og vi befinder os på første rigtige dag i efterårsferien, så har det fynske vejr ikke fået den påmindelse.

Der vil nemlig igen bliver lunt og sommerligt i det fynske mandag. Temperaturerne er for femte dag i træk på vej op over de 20 graders varme, og løvfaldssommeren fortsætter.

Helt uhørt varmt

Der strømmer varm luft op over Fyn fra Syd og sydøst, og temperaturerne kan nå helt op på 21 grader mandag.

Og det ser ikke lige ud til, at den lune luft forsvinder lige foreløbig. Faktisk bliver det varme vejr ved i det fynske helt indtil onsdag midt i efterårsferien.

Temperaturer på mere end 20 graders varme i efterårsferien er uhørt og ekstremt sjældent. Faktisk så skal vi ifølge TV 2 Vejret helt tilbage til 1921, hvor der sidste gang var tale om en løvfaldssommer i Danmark. Der var det dog ikke på Fyn, at de sommerlige temperaturer dominerede. Det var i Tønder, hvor der tre dage i træk var over 20 graders varme.

Fynboerne har flittigt sendt billeder af weekendens skønne vejr, som nu bliver ved lidt endnu til TV 2/Fyn. Her under kan du se et lille udpluk af dem:

Foto: Privatfoto / Pia Frost

Pia Frost var en tur rundt om Nørre Sø søndag, og hun tog dette fantastiske billede af træerne med solen skinnende igennem bladene.

Foto: Privatfoto / Vibeke Tofte

En anden fynbo, der var i nærheden af vand på weekendens gåtur, var Vibeke Tofte, der tog et billede ved Hollufgård.

Foto: Privat Foto / Jane Jensen

Selvom der ikke er nogen i vandet, kan man stadig godt ane, at det er lunt i vejret, da Jane Jensen fra Ullerslev tog et billede af storebæltskysten lørdag.

Foto: Privatfoto / Nicolai Godvin

- Der er et fantastisk lys i denne tid om morgenen og om aftenen. Dette er en morgen på vej til arbejdet. Billedet er taget ved solopgangen i Refsvindinge, skriver Nicolai Godvin.

De sidste dage

I den sidste halvdel af efterårsferien falder temperaturerne formentlig en smule.

- Natten til torsdag passerer der en koldfront, og så slutter de meget lune dage. Men når skyerne er passeret, kan vi alligevel få en pæn afslutning på ugen, siger Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), til Ritzau.