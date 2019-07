OB-skarpretter om drømmedebut: Det var en perfekt start

Den norske angriber Sander Svendsen spillede mandag sine første minutter for OB i Superligaen og scorede to gange i 4-1-sejren over Lyngby.

21-årige Svendsen, som blev hentet til OB for et par uger siden, kunne ikke have ønsket sig en bedre start på tilværelsen i sin nye klub.

- Jeg er meget glad for de tre point og selvfølgelig mine mål. Det var en perfekt start, siger Svendsen.

- Det er en drengedrøm at få sådan en debut. Man håber altid på at score og på at vinde, og at det skete i min debut, er fantastisk.

Bashkim Kadrii lagde op til Sander Svendsens mål til 2-1, og nordmanden tror på, at han og Bashkim Kadrii kan få et godt samarbejde.

- Jeg vidste, at bolden ville komme, hvor den kom, og jeg skulle bare sætte foden på. Bashkim er meget nem at spille sammen med, da han er en virkelig god fodboldspiller.

- Jeg forsøger at være i nærheden af ham og tænke smart, for så ved jeg, at jeg nok skal komme til chancer.

OB-træner Jakob Michelsen har hentet Svendsen i svenske Hammarby, hvor han tidligere har arbejdet sammen med angriberen.

Michelsen glæder sig stort over Svendsens lovende start i OB.

- Meget bedre debut kan man ikke ønske sig. Sander har haft et hårdt år i Hammarby, og det her kan ikke andet end at give ham selvtillid, siger Michelsen.

OB's sejr kom efter en premierekamp, hvor holdet førte med 2-0 over FC København, men alligevel tabte 2-3.

Michelsen er lettet over, at sejren kom i hus denne gang, så holdet ikke går ind til næste rundes svære udekamp mod Brøndby med nul point på kontoen.

- Det var 75 minutters dominans, som især i anden halvleg var stor. Det var en dejlig sejr mod en god modstander, som så rigtig god ud i premieren mod AaB, og jeg tror på, at Lyngby kan blive sæsonens positive overraskelse.

- Vi spillede godt i premieren mod FCK, men stod med nul point, og da der venter os en svær kamp i Brøndby, kunne man godt have fået deja-vu til sidste sæson, hvis vi tabte til Lyngby, siger Michelsen.

OB hentede blot to point i de første seks kampe af Superligaen i sidste sæson.