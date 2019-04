Groft hærværk på skole: - Det var et grimt syn

Natten til søndag begik en gruppe, som alt tyder på er unge mennesker, hærværk mod Vissenbjerg Skole. Det gik ud over en skurvogn, som bliver brugt til udendørshygge af skolens SFO. Skurvognen brød ud i brand.

Flere borgere hørte lørdag aften nogle unge mennesker ved pladsen, som til dagligt bliver kaldt "hullet". Pladsen bliver ofte brugt som samlingssted af SFO'en til bål og hygge, men den bliver også brugt af byens unge i timerne efter skole.

- Jeg bliver først lidt vred, og så bliver jeg skuffet over, at man kan finde på at gøre det. Jeg tænker, at dem der har gjort det må have en dårlig smag i munden, siger Gitte Plougmann Mikkelsen, der bor i Vissenbjerg og har to børn, der går på Vissenbjerg Skole.

Hun kom ned på pladsen søndag formiddag med sine to døtre på 8 og 11 år og blev mødt af synet af den udbrændte skurvogn.

- Det var sådan lidt et grimt syn. Jeg havde mine to døtre med her ned, og de var sådan: "Hold da op. Det er godt nok vildt det her. Hvordan er der nogen, der kan finde på at gøre det", fortæller Gitte Plougmann Mikkelsen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Jeg så, at skurvognen var totalt udbrændt, og der lå dåser og nogle knuste flasker. Nogle af glasskårene har vi fjernet.

Det betyder meget

Skolelederen på Vissenbjerg Skole er ligesom Gitte Plougmann Mikkelsen meget berørt af hærværket mod skurvognen.

- Det er brandærgerligt for Vissenbjerg Skole, men også for alle indbyggerne i Vissenbjerg by, fordi skolen har en stor betydning, og det skaber utryghed, siger Gitte Kondrup Ebbesen, der er skoleleder på Vissenbjerg Skole.

Og hun bliver da også bange for, at det er noget, som vil blive ved med at ske i Vissenbjerg.

- Det er utrygt. Det har været en stor brand, og hvad er så det næste, man sætter ild til? Så det synes jeg simpelthen er så ærgerligt, siger skolelederen og fortsætter:

- Jeg ærgrer mig på dem, der har gjort dets vegne - at de har behov for at kommunikere sådan her. Men også i forhold til Vissenbjergs borgere og skolen. Det bliver noget møg at møde ind til i morgen, når ungerne kommer tilbage.

Skolen har ikke økonomien til at sætte en ny skurvogn op lige med det samme.

Gitte Kondrup Ebbesen, der er skoleleder på Vissenbjerg Skole ærgrer sig på vegne af Vissenbjergs borgere.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at den fynske by Vissenbjerg bliver ramt af hærværk, der formentlig er lavet af byens unge mennesker.

Nytårsaftensdag begik minimum tre drenge hærværk mod byens kirke. Hærværket blev dokumenteret i en video, som en af drengene selv optog og delte på det sociale medie Snapchat.

Drengene dansede og jonglerede blandt andet med alterlysene på alteret foran altertavlen og hoppede på prædikestolen. Samme aften blev der også affyret raketter på kirkens handicaptoilet.

Skolelederen på Vissenbjerg Skole vil da også inddrage SSP, som er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, i at forhindre ungdomskriminalitet.

- Vi kommer til at kontakte SSP for at se, om vi skal have en større indsats i området, hvis det er, at det er unge mennesker. Det ved vi jo ikke. Men der har været noget i efteråret også, hvor vi ved, at det er unge mennesker. Og det her kunne godt ligne det samme. Så må vi jo sætte nogle flere kræfter ind for at stoppe det, siger Gitte Kondrup Ebbesen.

Og Gitte Plougmann Mikkelsen, der er mor til to piger, er heller ikke i tvivl om, at der skal gøres noget.

- Jeg kan godt forstå, at man gerne vil være her som ung. Men det her er bare for meget. Og det ved de unge godt. Det har taget overhånd, slår hun fast over for TV 2/Fyn.