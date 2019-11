Gymnasieelever dropper indsamling til handicappede: - Det var for fjernt

Onsdag skal der samles penge ind på landets Gymnasier i velgørenhedens tegn. For mange gymnasieelever er det igen blevet tid til Operation Dagsværk.

Det var nærmere Operation Fridag end Operation Dagsværk. Georg Mogensen Sveistrup, uddannelsesleder på Tornbjerg Gymnasium

Johanna Minet, der går i 3. g, skal ikke ud at samle ind. På hendes gymnasium, Tornbjerg Gymnasium i Odense, samler de ikke ind til Operation Dagsværk længere.

- Jeg kender lidt til det fra mine andre venner fra andre gymnasier. Det ser ikke ud til, at folk ved så meget om, hvad det er, de samler ind til, fortæller Johanna Minet.

For første gang i mange år er der også lavere tilslutning end normalt til dagen. 12.000 deltager i år mod 15.000 sidste år.

Operation fridag

Tornbjerg Gymnasium droppede Operation Dagsværk for næsten fem år siden, og det er der en helt simpel årsag til, forklarer uddannelsesleder på Tornbjerg Gymnasium Georg Mogensen Sveistrup.

- De seneste fem år, hvor vi samlede ind til Operation Dagsværk, var der en faldende tilslutning til projektet. Det var nærmere Operation Fridag end Operation Dagsværk, fortæller han.

Operation Dagsværks formål Operation Dagsværk er en elevbevægelse, der har fokus på at indsamle penge til at sikre andre unges uddannelse ude i verden. Ved at give et “dagsværk” samler eleverne penge ind til det udviklingsprojekt, eleverne selv har valgt ved afstemning. Operation Dagsværk følger løbende implementeringen af projektet og dets resultater og fortæller de danske elever, hvordan det går med det projekt, som de har arbejdet for. Kilde: Operation Dagsværk Se mere

Efter flere år med lav opbakning besluttede elever og ledelse, at det ikke længere gav mening at samle ind til Operation Dagsværk, fortæller Georg Mogensen Sveistrup.

- Til sidst samlede vi kun omkring 30.000 kroner ind, tror jeg. Der var bred enighed om, at vi skulle gøre noget andet, uddyber uddannelseslederen.

Det var for fjernt

Tornbjerg Gymnasium valgte i stedet at starte sin egen indsamling, som går til Saint John Primary School i slumområdet Kibera i Kenya.

- Det er fedt, at vi har en samarbejdsskole. På papiret ser det ud som om, at vores skole giver en masse til deres skole, men faktisk giver de også meget til vores skole, fortæller tidligere elev Nikoline Victoria Traun.

Det fik eleverne op af stolene, at de pludseligt vidste, hvor pengene endte, og hvad de blev brugt på.

- På trods af at vi har haft elevnedgang de seneste to år, så har vi haft fremgang i indsamlingen, så tilslutningen er markant større nu. I år samlede vi for eksempel mere end 85.000 kroner ind, fortæller Georg Sveistrup.

- Opbakningen bliver større og større. Det er en del af det at gå på Tornbjerg nu. Alle ved, hvad det er og er med til det på en eller anden måde, tilføjer Nikoline Victoria Traun.

Operation Dagsværk ved godt mod

Tornbjerg Gymnasium er ikke det eneste fynske gymnasium, der har bøvlet med tilslutningen.

Også Sct. Knuds Gymnasium i Odense og Nyborg Gymnasium har droppet at samle ind til Operation Dagsværk, dels på grund af manglende opbakning fra eleverne.

På trods af, at tre af de fynske gymnasier har valgt indsamlingen fra, er kampagnelederen fra Operation Dagsværk, Marie Falck-Rasmussen, optimistisk.

- Det er jo frivilligt, om man vil deltage i Operation Dagsværk, og det synes jeg, det skal blive ved med at være. Det skal være drevet af lyst og af en gejst for at gøre en forskel, fortæller hun og tilføjer:

- Men hvis alle gymnasieelever og alle andre elever på andre ungdomsuddannelser deltog i Operation Dagsværk, ville vi jo kunne gøre en endnu større forskel for de unge mennesker ude i verden.