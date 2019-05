Fynsk kandidat om nazisvin-kommentar: - Det var Mimi Jakobsen, der startede

Stram Kurs' partileder Rasmus Paludan kaldte onsdag den tidligere folketingspolitiker og minister Mimi Jakobsen for et "nazisvin" i DR1-programmet Aftenshowet. Derudover sagde han "hun minder mig mest om Adolf Hitler i hele verden"

Mimi Jakobsen havde forinden kaldt Paludans retorik for ødelæggende og fortalt, at hun mener, hans budskaber er tæt på nazistiske tankegange. Stram Kurs' fynske kandidat Martin Christensen bakker op om partilederen og mener, kommentaren er i orden.

- Som min partileder vist også fik sagt, så var det jo sådan set Mimi Jakobsen, der startede, og på den måde kan man sige, at Paludan bare giver igen med samme mønt, siger han.

Stram Kurs lagde torsdag en video på deres hjemmeside, hvor Rasmus Paludan fortæller, at man fortsat vil reagere på samme facon over for personer, der insinuerer, at partiets politik vækker mindelser om nazi-tiden.

Barnlig diskussion

Martin Christensen kalder debatten for barnlig, men fastholder, at han mener, skylden ligger på Mimi Jakobsens side.

- Det er jo en meget barnlig måde at føre en diskussion på, tror jeg alle kan blive ret enige om, men derfor er det jo også en ret dårlig idé at starte med at diskutere på den måde

Men er det ikke også meget barnligt at kalde Mimi Jakobsen for nazisvin?

- Jo, men hvilken behandling er det, at Rasmus Paludan bliver udsat for af andre meningsdannere. Man sviner ham til konstant og behandler ham på en måde, som man ikke vil behandle nogen andre på.

Umiddelbart efter udsendelsen meldte Mimi Jakobsen, at hun ville politianmelde Paludan. Onsdag skrev hun på sin Facebook-profil, at hun ikke har tænkt sig at sagsøge partilederen for kommentaren.

- Rasmus (Paludan red.) har jo sagt, at når nogen møder ham med den slags argumenter, så siger han "det kan du selv være", og det er jo sådan, man argumenterer i børnehave. Når det ene barn siger "du er dum", så siger det andet barn "jamen du kan selv være dum, siger Martin Christensen til TV 2/Fyn.

Tager ikke afstand fra kontroversiel video

Tordag kunne Berlingske afsløre, at Rasmus Paludan i en hidtil ukendt video snakker om, at Stram Kurs' endelige mål er "ingen muslimer på jorden". Den slags udmeldinger har den fynske kandidat heller ikke noget imod, fortæller han.

- I forhold til Danmark er det det endelige mål for Stram Kurs, at Islam ikke skal have nogen tilstedeværelse.

Men han siger jo, at det endelige mål er ingen muslimer i verden.

- Stram Kurs er et dansk nationalt parti, og vi har først og fremmest holdninger til den politiske situation i Danmark. At han så har lavet en video for noget tid siden fra USA, hvor han kommenterer på verdenssituationen som sådan - jamen altså...

Tager du afstand fra det?

- Nej, på ingen måde. Jeg støtter min partileder 100 procent, siger han.

Martin Christensen er den eneste fynske folketingskandidat for Stram Kurs, men tirsdag meldte Knud Ahrnkiel, der er byrådsmedlem i Kerteminde Byråd, ud, at han ville være åben for at stille op for partiet.

