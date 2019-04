16-årigt stortalent fik OB-debut i Parken: - Det var superfedt

Der var OB-debut til det 16-årige talent Daniel Obbekjær, da han efter 64. minutters spil i søndagens superligakamp mod FC København blev sendt på banen som erstatning for Mathias Greve.

- Det er rigtig stort for mig. Det er den klub, jeg har fulgt, siden jeg var barn. Jeg har altid været på stadion og se dem og drømt om at spille derinde. Og at det så sker i dag (søndag, red.), det er jeg rigtig stolt af, siger Daniel Obbekjær til OB’s hjemmeside.

OB blev kørt over i kampen, der endte med et klart nederlag på 0-4 til FCK, der med sejren er snublende tæt på det danske mesterskab.

Sidst OB var på besøg i Parken, blev de sendt hjem med en 1-6-lussing. Og selv om den altså blev fulgt op af endnu et klart nederlag, kommer dagen på sigt til at blive husket for andet end nederlaget – i hvert fald for det 16-årige stoppertalent.

- Lige nu er det rigtig bittert med et skuffende nederlag, men når skuffelsen har lagt sig, er det også en dag, jeg kan kigge tilbage på og være stolt af. Så det betyder rigtig meget for mig, siger Daniel Obbekjær, der har fået nummer 50 i OB.

Højt niveau

Daniel Obbekjær blev skiftet ind kort efter Dame N’Doyes scoring til 3-0, der lidt punkterede kampen.

- Kampen var lidt død. Vi var lige kommet bagud 3-0, da jeg kom ind, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Men jeg føler stadigvæk, at der er gang i den, og man kan godt mærke, at seniorfodbold er noget andet. Det er et helt andet tempo, og man skal være meget hårdere i duellerne. Det var højt niveau, og det var superfedt at være med, siger Daniel Obbekjær, der for bare fire uger siden skrev under på sin første fuldtidskontrakt med OB.

Oplevelsen i Parken har ikke skræmt det bare 16-årige stortalent, der tværtimod har fået mod på mere.

- Ja. Det har jeg i den grad. Det giver bare blod på tanden, så nu skal jeg bare hjem i Ådalen og knokle hårdt, siger Obbekjær.

Næste mulighed for minutter i førsteholdet stribede OB-trøje kommer for Daniel Obbekjær på søndag, hvor OB på hjemmebane møder FC Midtjylland.