Lisa er mor til NFL-Hjalte: - Det var svært at undvære ham

Vi har opdraget Hjalte til at følge sine drømme, og så skal man ikke stå og græde snot bagefter. Lisa Froholdt, mor til Hjalte

Lisa Froholdt havde egentlig helst set, at hendes søn skulle spille rugby.

Med rødder i New Zealand lå det i kortene at holde nationalsporten i live, selvom familien boede i Svendborg. Derfor opfordrede hun sin dengang otteårige søn til at melde sig til et hold.

Men skæbnen ville, at der ikke var rugby-klubber tæt på Svendborg. Måske var det egentlig meget heldigt. I disse dage kan hendes søn, Hjalte Froholdt, nemlig blive en del af National Football League, NFL, den bedste liga for amerikansk fodbold i USA.

- Da vi fandt ud af, at der var for langt til den nærmeste rugbyklub, så jeg en annonce i avisen. Der stod, at nogen ville starte en klub for amerikansk fodbold, og at alle var velkomne. Så det tog vi til, fortæller Lisa Froholdt.

Hjalte Froholdt var otte år gammel, og han var den mindste af alle de fremmødte.

- Han kunne ikke passe deres hjelme. De andre kaldte ham "tiny", men han løb og løb rundt ude på banen sammen med alle de andre, det lille menneske, fortæller hun.

I sidste ende valgte Hjalte Froholdt amerikansk fodbold, og siden har han ikke set sig tilbage. Han har senest spillet for Arkansas Razorbacks, og hans potentiale, kvikke hoved og - for amerikanerne - fascinerende baggrundshistorie har vakt opsigt i USA.

Derfor spås han nu en fremtid i NFL, når holdene i ligaen vælger nye spillere under årets NFL Draft, der startede torsdag og slutter lørdag.

- Det var svært i starten

Da det viste sig, at Hjalte havde talent, rejste han til USA som udvekslingsstudent. Efter kortere ophold tilbage i Danmark, blev opholdet i USA mere permanent, da han i 2015 blev en del af Arkansas Razorbacks for University of Arkansas.

- Det er klart, at det var svært i starten. Især med en søn, der rejste meget frem og tilbage. Jeg kunne også se på hans søskende, at de savnede ham meget, husker Lisa Froholdt.

- Men vi har opdraget Hjalte til at følge sine drømme, og så skal man ikke stå og græde snot bagefter.

På billedet ses indgangen til campus-området på University of Arkansas, hvor Hjalte Froholdt havde sin dagligdag fra 2015. Hans præstationer på universitets hold, Arkansas Razorbacks, har gjort ham populær hos talentspejderne i NFL. Foto: Jonas Bertelsen

NFL Draft, der er navnet på det arrangement, hvor nye spillere vælges til NFL, er fordelt over flere runder fra torsdag til lørdag i denne uge. Amerikanske medier og rapporter spår Hjalte Froholdt til at blive valgt i løbet af lørdag.

- Det vil være stort for mig, hvis han opnår det, han har drømt om. Jeg vil selvfølgelig være stolt over, at han har sat sig et mål og nået det, og han er bestemt ikke kommet sovende til det. Han har været oppe klokken fem om morgenen for at træne, så i skole og så træne og øve igen, siger Lisa Froholdt.

Hun fortæller også, at hele familien er samlet i Arkansas for at følge draften med Hjalte Froholdt. De skal følge den på tv hjemme hos Hjalte Froholdts agent.

Har taget Fyn med til USA

Når der pludselig venter en karriere med en løn i millionklassen, fans, der dømmer én fra kamp til kamp og intense arbejdsdage på nogle af de største stadioner i verden, kan det måske være svært at holde benene på jorden. Alligevel er Lisa Froholdt ikke bekymret for sin søn.

- Han har altid været god til at bevare jordforbindelsen, og det er også noget af det, vi har snakket meget med ham om, siger Lisa Froholdt.

Ifølge hende har hendes søn haft gavn af sin fynske baggrund i den forbindelse.

Fynboer tager det bare sådan lidt stille og roligt, ikke? Lisa Froholdt, mor til Hjalte Froholdt

- Svendborg er en by, hvor det er godt at vokse op som barn. Vi boede i det samme hus under hele hans opvækst, og han var en del af det nære miljø og havde mange venner. Måske har det også bidraget til hans måde at tage tingene, som de kommer. Fynboer tager det bare sådan lidt stille og roligt, ikke?

Bliver Hjalte Froholdt valgt til at spille på et hold i NFL, bliver han den blot anden dansker i historien til at opnå æren.

Sidste gang det skete var for Morten Andersen, der blev draftet i 1982.