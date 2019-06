Mai Mercado får toppost i Konservative: - Det vil fynboerne komme til at mærke

Lidt over to uger efter folketingsvalget er Konservative klar med nye positioner til deres nyvalgte folketingspolitikere. Mai Mercado, der er afgående børne- og socialminister, er blevet valgt som gruppeformand for Konservative. En toppost i partiet, som Mai Mercado er stolt af at kunne overtage efter Mette Abildgaard.

- Det er da dejligt. Jeg har arbejdet tæt sammen med Søren Pape, så det er helt bestemt et stort skulderklap at få, siger Mai Mercado til TV 2/Fyn.

Mai Mercado skal være gruppeformand for en konservativ gruppe på 12 medlemmer. En fordobling siden forrige valg, hvor gruppen var på seks medlemmer.

- Jeg skal være formand for en stærkere gruppe. Det bliver en spændende og god ledelseopgave, fortæller Mai Mercado.

Posten som gruppeformand stod højt på Mai Mercados liste.

- For at være helt ærlig synes jeg, at gruppeformandsposten var den mest attraktive post for mig. Det er erfaringen, man skal trække på. Jeg har siddet i Folketinget siden 2011. Derfor var det attraktivt at få posten nu. Jeg har været politisk ordfører før - det har også sin charme, men jeg synes virkelig, der er nogle gode muligheder her. Som gruppeformand kan man gå ind i de sager, man har lyst til, siger Mai Mercado.

Et tredje spor og støjbekæmpelse til fynboerne

Som gruppeformand har Mai Mercado stadig fynboerne og de fynske mærkesager i tankerne. Ifølge Mai Mercado kan hun som gruppeformand i højere grad forsøge at få sagerne igennem.

- Jeg vil have fokus på de mærkesager, som jeg hele tiden har kæmpet for. Vi vil have det tredje spor syd om Odense. Vi ved ikke, om det kommer, når socialdemokraterne kommer til magten. Der vil jeg gøre noget konstruktivt for at sikre, at vi får det spor. Jeg vil lægge det pres, der skal lægges. Det samme gælder med støjbekæmpelse ved motorvejen. Jeg kommer til at kunne arbejde mere på tværs. Det vil fynboerne komme til at mærke, siger Mai Mercado.

Gruppeformand Hver folketingsgruppe vælger en gruppeformand. Gruppeformanden leder gruppemøderne. Når folketingsmedlemmerne i gruppen har diskuteret en sag, er det gruppeformanden, der tager ordet til sidst og konkluderer, f.eks. hvad partiets holdning er, og hvad partigruppen skal stemme til et lovforslag eller et ændringsforslag.

Kilde: Folketinget Se mere

Undervisningsordfører med fokus på socialpolitik

Udover gruppeformandsposten i Konservative skal Mai Mercado også være undervisningsordfører. En post, hun tidligere har haft. Som afgående børne- og socialminister vil hun tage politkken fra sit gamle stofområde med over i det nye.

- Jeg elsker at være børne- og socialminster. Jeg kan heller ikke slippe det helt. Jeg har oplevet i mit virke, hvor vanskeligt det er, når inklusionen ikke fungerer. Det går udover de børn, der ikke bliver inkluderet. Men det går også ud over alle de andre børn. Der mangler en tættere koordination. Det håber jeg på at kunne tilføje. Specialskolerne ligger også under mit felt nu, forklarer Mai Mercado.

Mai Mercado er fungerende børne- og socialminister, indtil en ny regering er dannet.

