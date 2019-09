Borgerne i Vollsmose håber på lægeklinik: - Det ville være bedre at have en læge her

For 15 år siden lukkede den lokale læge i Vollsmose, og siden da har borgerne været nødsaget til at tage ind til Odense for at få lægehjælp.

Da Sundhedsudvalget i Odense tirsdag anbefalede Økonomiudvalget at etablere en lægeklinik i Vollsmose, gav det borgerne i bydelen et håb om snart at kunne gå til læge i nærområdet igen. Lige nu må de nemlig alle sammen ind i bilen, op på cyklen eller på en bus for at få lægehjælp.

- Jeg går til læge i byen, men det er ikke så godt. Det ville være bedre at have en læge her, siger 44-årige Olivia Addo, der har boet i Vollsmose i et år.

Der var engang en læge

Der bor 9200 mennesker på de to kvadratkilometer, der udgør Vollsmose. Det betyder, at befolkningstætheden er langt højere end resten af Odense Kommune, hvor der bor 630 indbyggere per kvadratkilometer. Det betyder uundgåeligt, at der er mange mennesker, der har brug for at blive tilset af en læge. Det har bare ikke været muligt i mange år.

Abu Sultan håber, at han igen kan komme til lægen i Vollsmose på et tidspunkt. Foto: Ken Pedersen

- Vi har ikke haft en praktiserende læge her i 15 år, og det er forkert. Der er folk herude, der ikke har biler eller cykler, så vi har brug for en læge herude i området, siger Abu Sultan og fortæller, at han hilser velkommen enhver læge, der vil åbne praksis i bydelen.

Han boede i Vollsmose, da der senest var læger at finde i Vollsmose.

- Jeg kan huske, da der var en læge her, som folk var meget glad for. Men så gik han på pension, og klinikken blev lukket, fortæller han.

En bedre kulturforståelse

Borgerne i Vollsmose kommer mange forskellige steder fra.

- Hvis vi har flere læger, der ved mere om de forskellige kulturer, ville det være bedre, for så ville de vide, hvordan de skulle behandle en patient og forstå dem bedre, fortæller Olivia Addo.

Olivia Addo er træt af at tage turen ind til Odense for at komme til læge. Hun tror, at det vil gøre en stor forskel at få en lægeklinik i Vollsmose. Foto: Ken Petersen

Hun mener, at en læge i nærområdet ville gøre det nemmere for mange mennesker, som lige nu skal lidt langt væk, når de skal til lægen.

Stor betydning

Også 17-årige Asil Alsakani er sikker på, at det vil gøre en forskel for mange mennesker, hvis en lægeklinik bliver etableret i bydelen.

- Der er mange ældre herude, der har brug for hurtig lægehjælp, og det kunne være godt, at der var en læge eller to heromkring. Det tror jeg, at mange ville være rigtig glade for, siger hun.

Asil Alsakani har selv stået i en situation, hvor hun gerne ville have haft lægerne tættere på.

- Vi har prøvet hjemme hos os, at min far havde det dårligt, hvor det tog virkelig lang tid, før der kom en læge ud til os. Det ville være godt, hvis der var en læge i nærheden, understreger hun.

Abu Sultan håber, at lægeklinikken bliver til virkelighed.

- Det ville være en god idé, hvis politikerne tænker på os som mennesker og skaffer os en klinik her i Vollsmose, siger han.