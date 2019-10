Slut med penge til hurtigt net på landet: - Det viser bare, at det er de store byer, man vil udvikle

Regeringen vil ikke længere hjælpe med at skaffe hurtigt internet til borgere og virksomheder i landområderne. Det fremgår af papirer, som Ritzau har set.

Det viser bare, at det er de store byer man vil udvikle Jørgen Jensen, formand for Langelands Bredbåndsforening,

- Det er et stort slag i ansigtet på alle os i landdistrikterne. Man har netop indviet en ny metro i København til 25 milliarder kroner, men få dage senere fjerner man bredbåndspuljen til os på landet. Det viser bare, at det er de store byer, man vil udvikle, siger formand for Langelands Bredbåndsforening Jørgen Jensen til TV 2/Fyn.

Bredbåndspuljen er først og fremmest målrettet landdistrikter og tyndt befolkede områder, hvor teleselskaberne er tilbageholdende med at rulle hurtigt bredbånd ud på kommerciel basis.

Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard kalder afskaffelsen af puljen for et stort tab.

- Bredbåndspuljen har haft stor betydning for bosætning og erhvervsudviklingen i landområderne, siger han.

Sidste udkald på Langeland

På Langeland har man dog forberedt sig på, at 2019 kunne blive sidste udkald for hurtigt internet med hjælp fra bredbåndspuljen.

- Det kommer desværre ikke helt bag på mig. Det har vi hele tiden forsøgt at forklare vores borgere på Langeland, hvor et korps af frivillige har brugt ufattelig mange timer på at stemme dørklokker for at overbevise folk om, at 2019 kunne blive sidste udkald for hurtigt internet med støtte fra puljen.

Han fortæller, at det henover det seneste halve års tid er lykkedes at skaffe tilsagn fra 337 adresser på Langeland, som nu er fordelt på fem projekter.

- Heldigvis kan de nå at komme i betragtning for puljen i år, men hvis ikke puljen var blevet afskaffet for næste år, kunne vi have fortsat arbejdet med at få bredbånd ud på Langeland, siger Jørgen Jensen.

Sorte huller lukket

Siden puljen blev oprettet i 2016, er der over tre år givet støtte til over 12.000 adresser i forskellige egne af Danmark. Puljen blev oprettet af Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Puljen for 2019 er på knap 100 millioner, og ansøgningsfristen udløber 23. oktober. Hvis regeringen fastholder sit finanslovsudspil, bliver puljen dermed uddelt for sidste gang til december.

