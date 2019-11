Psykolog: Dette kan forældre nemt overse i deres barns udvikling

De fleste danske børn starter i enten dagpleje eller vuggestue omkring deres etårsfødselsdag, og de er dermed blandt de børn i verden, der starter tidligst i daginstitution og bruger mest tid der.

I denne uge sætter TV 2/Fyn fokus på hjemmepasning - altså hvor forældrene selv passer deres børn i stedet for at aflevere dem i børnehaven eller vuggestuen.

Vælger man at holde børnene hjemme, er det dog en god idé, at børnene får andre børn at lege med som led i deres udvikling.

Det fortæller Ida Schwartz, der er psykolog og forsker i børns udvikling ved University College Lillebælt.

- Vi har meget fokus på voksnes betydning for børn. Den omsorg er enormt vigtig, men der kommer vi nemt til at overse, at andre børn også har stor betydning for børn, siger Ida Schwartz.

- At være med i legefællesskaber med andre børn, er en meget vigtig del af børns udvikling. Det kan vi se på den måde, at børn lærer af hinanden, men de lærer også sammen, forklarer hun.

Sandkasseleg er vigtig

Hun bruger et eksempel fra en sandkasse på en legeplads. Et barn i en sandkasse kan hurtigt miste interessen for at lege med et stykke legetøj. Er der andre børn i sandkassen, lærer de af hinanden og finder sammen ud af, hvad de kan bruge legetøjet til.

- De opbygger legeuniverser sammen, og dér får de virkelig gang i deres udvikling, siger Ida Schwartz.

Hvert år takker 800 børns forældre ja til at økonomisk støtte fra kommunen, så de kan passe deres barn derhjemme.