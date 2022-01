Thulesen Dahl afviser at sætte navn på sin brors afløser: - Jeg havde gerne set, at han havde kæmpet videre

Det tror den fynskvalgte Thulesen Dahl dog ikke bliver aktuelt. Han tror tværtimod på et samlet Dansk Folkeparti efter weekendens formandsvalg.

- Vi skal ikke kigge mere på alt det ævl og kævl. Vi er nødt til at lukke alt det her ned og sige, at nu må vi samles. Nu må vi bide tænderne sammen og i fælles flok komme tilbage og gøre noget godt for DF, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Men "en streg i sandet" og "ikke mere ævl og kævl" lyder næsten ordret som det, Kristian Thulesen Dahl sagde inden det tidligere årsmøde. Hvad er forskellen på dengang og nu?

- Jamen forskellen er, at det er blevet endnu mere nødvendigt at gøre det. Og selvfølgelig kan jeg også have en bekymring for, om vi er i stand til at gøre det, fordi du har fuldstændig ret i, at det også blev sagt i sommer. Men jeg mener, det er totalt afgørende, hvis vi skal have en fremtid for Dansk Folkeparti.