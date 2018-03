DF i opløsning: Kun ét byrådsmedlem tilbage

Dansk Folkeparti (DF) i Svendborg er ved at falde fra hinanden. Nu er der kun et enkelt byrådsmedlem tilbage.

Dansk Folkeparti er presset. Nu er ét byrådsmedlem blevet smidt ud, et andet har meldte sig ud.

Det skete efter tirsdags møde i byrådsgruppen for Dansk Folkeparti i Svendborg. Her var Morten Sol Petersen, Jens Munk og Dorthe Ullemose til stede, som var de tre tilbageværende byrådsmedlemmer i Dansk Folkeparti, efter Jesper Larsen trak sig og blev løsgænger sidste tirsdag.

Efter mødet herskede der stor tvivl, om Dorthe Ullemose skulle fortsætte som formand. Nu er hun den eneste, der er tilbage.

Morten Sol Petersen er blevet ekskluderet af partitoppen. Hovedbestyrelsens begrundelse for eksklutionen er, at der har været for meget ballade med det tidligere byrådsmedlem.​

- Jeg er noget forundret over, at Christiansborg vælger at tage den drastiske beslutning. Jeg tænker, at hvis man kigger på forløbet hernede, og at Jens Munk nu også træder ud, så er det alle de problemer, vi har påpeget, der bliver i Svendborg, siger Morten Sol Petersen.

Morten Sol Petersen blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti med øjeblikkelig virkning.

- Hvis Christiansborg giver mig en advarsel og ekskluderer mig for det, de allerede har givet mig en advarsel for, så må jeg jo betragte det som om, at demokratiet ikke arbejder på de bedste vilkår i Dansk Folkeparti, og det er jo synd, forklarer Morten Sol Petersen.

Alene i byrådet

Den eneste måde Dorthe Ullemose kunne blive gruppeformand, er ifølge Jens Munk ved at være den eneste tilbage i byrådet.

- Det er klart at jeg ikke kan sidde i en gruppe, hvor der er en diktator, som vil og kan det hele på alle pladser. Det må hun også kunne forstå. Det har også gjort, at jeg har trukket mig, siger Jens Munk, der nu er løsgænger.

Efter gruppemødet tirsdag stod det klart, at Morten Sol Petersen bakkede Jens Munk op som gruppeformand, og Jens Munk ville gerne imødekomme det for at få ro i gruppen. Onsdag klokken 16 var meldingen, at Jens Munk skulle være gruppeformand, fordi han havde flertal for det. Jens Munk gav Dorthe Ullemose muligheden for at trække sig efter tirsdags udspil, men uden held.

- Udspillet fra i går aftes lød på at Dorthe Ullemose ville tænke over, hvorvidt jeg skulle være gruppeformand. Derfor sendte jeg onsdag morgen mine tanker til hende. Jeg gav hende til klokken 16.00 til at trække sig, og da hun ikke gjorde det, valgte jeg at trække mig, fortæller Jens Munk, der nu er løsgænger.

Det har hverken været muligt at få en kommentar fra gruppeformand Dorthe Ullemose eller partisekretær Poul Lindholm Nielsen i dag.