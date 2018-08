DF i Svendborg til angreb på tidligere partifæller

DF i Svendborg skælder igen ud på tidligere partifæller, som beskyldes for illoyalitet og smædekampagner.

Det har været en sommer med ro på i Dansk Folkeparti i Svendborg. De tidligere byrådsmedlemmer fra DF, Morten Sol Petersen, Jens Munk og Jesper Larsen, som forlod eller blev smidt ud af partiet i foråret, har lige siden holdt lav profil.

Men nu er sommeren slut, og med starten af en ny sæson har Dansk Folkepartis lokale afdeling netop udsendt en pressemeddelse, som kan få striden til at blusse op igen.

Anklagerne gentages

I pressemeddelsen, som torsdag eftermiddag blev delt på Facebook af MF Dorthe Ullemose, gentager partiets lokalafdeling en række af de anklager, som tidligere er rettet mod de tre forhenværende DF'ere. Desuden tager partiets formand Jakob Brogaard "....afstand fra de tidligere illoyale partifæller".

"Vi ved, at Dansk Folkepartis vælgere er kloge nok til at se bort fra den ubehagelige og ensidige smædekampagne og censur, der har kørt og som intet har med politik at gøre. Det har kostet lidt, men det er på ingen måde ønskværdigt for nogen politisk organisation at have medlemmer, der lækker interne fortrolige oplysninger til pressen", skriver Jakob Brogaard.

Formanden glæder sig over, at der nu er ro på i DF, og "...at lokalafdelingen netop har overstået et hyggeligt grill-arrangement med det største deltagerantal nogensinde. Det var dejligt, at se så mange positive og glade medlemmer", skriver han.

Morten Sol undrer sig

Timingen og indholdet i pressemeddelsen vækker stor undren hos Morten Sol Petersen.

- Nu har den lokale DF så åbnet for æsken igen. Jeg synes, at de udstiller sig selv, og det giver mig en fortsat god fornemmelse i maven, at det var godt at komme væk. Det er tydeligt bestilt arbejde af Dorthe Ullemose, og det udstiller hendes behov for at have rygklappere, siger Morten Sol Petersen til TV 2/Fyn.

Pressemeddelsen nåede dog kun at ligge på Dorthe Ullemoses facebook-profil en times tid torsdag eftermiddag. Kort efter klokken 16 var den pludselig fjernet.

TV 2/Fyn har forsøgt, at få en kommentar fra Dorthe Ullemose, men hun har ikke reageret på vores henvendelse.

Pressemeddelsen ligger dog i skrivende stund stadig på lokalafdelingens Facebookside.

Dorthe Ullemoses opslag på Facebook, der blev fjernet efter blot en time.

