Politik og spin: DF-nedtur betyder farvel til Pernille Bendixen

Den seneste geografiske prognose fra Altinget er choklæsning for Dansk Folkeparti på Fyn. Partiet står til en halvering.

Ved sidste valg fik DF valgt fire politikere ind fra Fyns Storkreds, men hvis prognosen holder, vil der efter valget kun være to tilbage.

De to, som må forventes at blive valgt, er stemmeslugerne fra valget i 2015, nemlig Jens Henrik Thulesen Dahl fra Assens og Alex Ahrendtsen fra Odense, lyder det fra samfundsredaktør Jakob Risbro og politisk kommentator Jesper Buch i programmet Politik og Spin.

Jens Henrik Thulesen Dahl fik knap 10.000 personlige stemmer og Alex Ahrendtsen kom ind på andenpladsen med knap 5.000 personlige stemmer. Pernille Bendixen fik knap 3500 personlige stemmer.

- Hvis vi tager udgangspunkt i tallene fra sidste gang og Pernille Bendixen bliver den, som får tredje-flest stemmer, så må det alt andet lige forventes, at det bliver hende, som ryger i svinget, siger Jesper Buch.

Det fjerde mandat, som var et tillægsmandat, gik i 2015 til Dorthe Ullemose fra Svendborg. Men hun genopstiller ikke denne gang.

Socialdemokratiske overraskelser

Ifølge den geografiske prognose står Socialdemokraterne uændret til fem mandater, og det vil betyde genvalg til Dan Jørgensen, Trine Bramsen, Erik Christensen, Jan Johansen og måske også Julie Skovsby.

- Jeg er lidt forsigtig med at dømme Julie Skovsby ude denne gang. Det gjorde vi også sidste gang og forrige gang, og vi har taget fejl hver gang. Hun har et stærkt bagland hjemme i Assens-kredsen, som man ikke skal undervurdere, siger Jakob Risbro.

Jesper Buch er enig, men tilføjer dog, at hun er oppe mod stærke konkurrenter i Svendborg-Langeland kredsen og Odense Vest kredsen.

- Alexander Grandt fra Odense eller Bjørn Brandenborg fra Rudkøbing er dygtige campaignere, og de har store kredse i ryggen. Man kan ikke udelukke, at en af dem snupper det femte mandat, siger Jesper Buch.

Nye partier ikke med i prognose

De to nye partier, Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen er ikke med i den geografiske prognose, men deres tilstedeværelse på stemmesedlen kan byde på store overraskelser, når valgresultatet er gjort op.

- Der har været enkelte målinger, hvor Stram Kurs har stået til seks mandater på landsplan, og hvis det holder hele vejen til valgdagen, kan det meget vel betyde, at partiet får en mand valgt ind fra Fyn. Men lad os nu se, om der stadigvæk er gas i ballonen, når vi er lidt længere henne i valgkampen, siger Jakob Risbro.

Spænding om Radikale

Radikale Venstre står til at vinde det mandat, som partiet mistede i 2015. Her kommer kampen til at stå mellem Camilla Hersom og Rasmus Helveg Petersen.

- Men jeg tør ikke gætte på, hvem af dem der vinder mandatet. Det kan blive både en dreng og en pige, siger Jakob Risbro.

Camilla Hersom er opstillet i Middelfart kredsen og Odense 3. kreds,. Rasmus Helveg er opstillet i Svendborg kredsen og Odense 1. kreds.

(Artiklen er opdateret i sidste afsnit, hvor vi fik byttet om på Odense-kredsene for Camilla Hersom og Rasmus Helveg Petersen.)