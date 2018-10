DF-politiker: - Du har fortjent en klovnehat!

De fleste politisk interesserede danskere husker sikkert, da TV 2s daværende politiske kommentator Henrik Qvortrup for nogle år siden måtte æde sin stråhat for åben skærm.

Det skete efter, at Qvortrup havde proklameret, at han ville æde sin gamle hat, hvis det lykkedes Liberal Alliance at komme over spærregrænsen. Som bekendt kom partiet ind med cirka fem procent af stemmerne.

- Godt nok var hatten både marineret og kogt grundigt, men han åd den for åben skærm.Når man begår fejl, må man stå ved det, siger Jesper Buch, som i denne uges udgave af Poltik og Spin på tilsvarende vis, må smage sin egen medicin.

Hver uge uddeler han og samfundsredaktør Jakob Risbro med et smil på læben og glimt i øjet klovnehatte og kongekroner til politikere, som har dummet sig eller gjort det godt i ugens løb.

- Jeg påtager mig klovnehatten denne gang. Det gør jeg, fordi jeg jeg i en artikel på TV 2/Fyn.dk i sidste uge kom til at sige, at Svendborg-Langeland kredsen har givet valg uafbrudt siden 2005. Det var ikke helt rigtigt. Kredsen gav faktisk ikke valg i perioden fra 2011 til 2015.

Fejlen blev dog rettet få minutter senere, men nåede umiddelbart inden at blive læst af den fynske folketingspolitiker Dorthe Ullemose (DF), som er en af de politikere på Fyn, som siden programmet gik i luften, har fået flest klovnehatte.

- Jeg går ud fra, at du giver dig selv en klovnehat for den bommert, skrev Dorthe Ullemose i en mail til Jesper Buch.

De to værter tog omgående den omstridte politiker på ordet:

- Når man uddeler klovnehatte til andre, som dummer sig, må man også være klar til selv at tage hatten på, hvis man begår en fejl, siger Jesper Buch.

Dorthe Ullemose er derfor gæst i denne uges udgave af Politik og Spin. Her lægger hun ikke skjul på sin holdning til de klovnehatte, hun har fået.

- Jeg synes det er enormt sjovt det med klovnehatte, og man skal ikke være ked af at vpolitikære klovn. Det er fint.

- Men, Jesper, jeg synes, når man som journalist sidder for åben skærm ud til befolkningen på Fyn, så synes jeg man skal finde ud af om det er faktuelt korrekt det man siger.

- Det er ikke første gang, sagde Dorthe Ullemose i studiet, og hentydede dermed blandt andet til, de faktuelt forkerte valg i Svendborg-Langeland-kredsen (som beskrevet ovenover).

Ullemoses klovnehatte

Dorthe Ullemose har blandt andet fået tildelt klovnehatte for hendes håndtering af sagen om en falsk Facebookprofil, som hendes datter tog skylden for. Desuden har fået hun en klovnehat for sit medansvar for den ballade, som i foråret førte til, at Dansk Folkeparti i Svendborg byråd blev sprængt. I dag sidder Ullemose alene tilbage i gruppen.

Dorthe Ullemose genopstiller ikke til folketingsvalget næste gang.