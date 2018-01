DF stiller S-forslag om stop for muslimske friskoler

Inspireret af Socialdemokraterne og Mette Frederiksen stiller Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen et forslag, der i praksis vil fratage muslimske friskoler statsstøtte.

Det er så stort et problem, at muslimske friskoler modvirker integrationen i Danmark, at det er på tide at stoppe for statsstøtten.

Det mener Dansk Folkepartis fynskvalgte uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen, der med egne ord i årevis har forsøgt at komme de muslimske friskoler til livs.

Derfor sender han nu et beslutningsforslag i Folketingssalen, der, hvis det bliver vedtaget, efter hans egen vurdering i praksis vil stoppe for statstilskuddet til de muslimske friskoler.

- De modvirker integrationen. Der er ofte bøvl med økonomien. Det er ofte radikale grupperinger, der driver de her skoler. Og der har været indblanding udefra, siger Ahrendtsen om de muslimske friskoler.

Forslaget vil pålægge regeringen at lave regler om, at statstilskud til friskoler, hvor mere end halvdelen har udenlandsk baggrund, skal betinges af, at skolerne kan dokumentere, at de ikke modvirker integration.

Tidligere har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Undervisningsministeriet frataget blandt andet Al-Salam Skolen i Odense statstilskuddet, efter der opstod tvivl om, hvorvidt friskolen levede op til friskolelovens krav.

Det mistede tilskud førte sidenhen til skolens konkurs.

Ikke DF's eget forslag

Alex Ahrendtsen lægger ikke skjul på, hvor han har fået idéen til det konkrete forslag fra.

- Det er Socialdemokratiets forslag, siger han.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, sagde i august til BT, at hun med et forslag om at fjerne statstilskuddet havde et ønske om at lukke de muslimske friskoler.

Men DF mener, at S har tøvet for længe med rent faktisk at gøre andet ved sagen end at tale om den i medierne. Det er på den baggrund, at Alex Ahrendtsen nu fremsætter forslaget.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye, er klar til at støtte forslaget, hvis det er udtryk for Socialdemokratiets politik.

- Vi kan ikke skrive i loven, og det ønsker vi ikke at skrive, at skoler baseret på et islamisk livssyn ikke kan få tilskud. Det ville være helt hen i vejret, siger Tesfaye.

- Men vi mener, at det er helt rimeligt at lægge til grund for statens udbetaling af mange millioner kroner, at de skoler også understøtter den offentlige integrationspolitik.

S regner dog med, at regeringen vil adressere stigningen i antallet af elever på muslimske friskoler i det udspil om parallelsamfund, der er på vej, forklarer Tesfaye.

Derfor har partiet ikke selv stillet et forslag i Folketinget.

