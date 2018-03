DF Svendborg: - Der er absolut ikke fred og fordragelighed

Medlemstallet svinder og samarbejdet mellem byrådsgruppen og den nyvalgte bestyrelse i Dansk Folkepartis lokalafdeling i Svendborg er gået i hårdknude. Der er indkaldt til krisemøde.

Stemningen er helt i bund i Dansk Folkeparti, Svendborg.

Det fortæller den nu forhenværende kandidat til både byrådet og til bestyrelsen i DF's lokalafdeling, Jette Kjellerup.

- Der er absolut ikke fred og fordragelighed. På ingen måde.

- Det er noget af det, Jakob Broegaard igen og igen også bidrager til. Manglende styring af lokalafdelingen. Lige nu har vi - eller de - en formand, som gemmer sig lige så snart, der opstår den mindste smule konflikt nogen steder.

Jette Kjellerup har efter den seneste generalforsamling, som blev afholdt i begyndelsen marts, forladt partiet med en skriftlig advarsel fra partisekretæren på Christiansborg i bagagen.

- Da jeg får den skriftlige advarsel, tænker jeg, at det var nådigt sluppet, for jeg havde sådan set regnet med at blive ekskluderet, siger Jette Kjellerup.

Genvalgt formand afviser kritik

Jakob Broegaard, der på generalforsamlingen blev genvalgt som formand for partiets lokalafdeling, afviser kritikken fra Jette Kjellerup.

- Jette Kjellerup mener, der er en konflikt, og det er hun nogenlunde ene om. Generalforsamlingen har jo givet mig og resten af bestyrelsen sin fulde opbakning.

Han ønsker ikke at forholde sig til påstanden om, at lokalafdelingen mangler styring - eller til påstanden om, at han skulle være årsag til en ulmende konflikt mellem bestyrelse og byrådsgruppe.

- Vores uenigheder tager vi internt, så jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Jakob Broegaard.

- Aldrig i pressen

Advarslen modtog Jette Kjellerup den 13. marts 2018 efter, at hun i Fyns Amts Avis skarpt kritiserede bestyrelsesformand Jakob Broegaards fremfærd på generalforsamlingen.

Partisekretær Poul Lindholm Nielsen skrev blandt andet sådan her til Jette Kjellerup:

Det kan ikke undgåes, at der ind i mellem opstår uenighed i et politisk parti, men én ting skal vi være enige om: Kritik skal rettes internt i partiet - aldrig i pressen.

Senere i korrespondancen skriver han:

Derfor beder vi dig omgående tage stilling til, om du agter at fortsætte med at lave uro i DF Svendborg - eller om du også ser fremad og medvirker til fred og fordragelighed?

Jette Kjellerup valgte at melde sig ud.

Jette Kjellerup modtog den 13. marts 2018 denne skriftlige advarsel fra partiledelsen på Christiansborg.

Partisekretær ærgrer sig over ny tumult

Poul Lindholm Nielsen afviser, at der skulle være uro i geledderne.

Samtidig mener han, at generalforsamlingen forløb i god ro og orden, og at de stridigheder, som tidligere har præget bestyrelse og byrådsgruppe, er bilagt.

- Jeg er ærgerlig over at hun går ud og kritiserer. Det forstår vi ikke helt. Hun skulle acceptere, at vi havde en god generalforsamling, og at hun ikke blev valgt. Dermed er hendes rolle udspillet, siger partisekretæren.

- Jeg er faktisk glad for, at hun tog beslutningen, at hun meldte sig ud, for så er er der ikke nogen urostifter der.

Kritikken får frit løb

Det er dog for Jette Kjellerups vedkommende ikke gjort med den udmeldelse, som hun har sendt afsted.

- Et eller andet sted, har jeg jo holdt al kritikken internt indtil nu, men jeg har bare ikke kunnet få nogen svar. Når man så bliver behandlet så dårligt, som jeg føler, jeg er blevet behandlet, så må de forvente, at der kommer en reaktion, siger Jette Kjellerup, der stillede op til kommunalvalget som nummer otte på DF's liste.

Bærer du nag?

- Nej, det synes jeg ikke. Men andre mennesker skal jo på et eller andet tidspunkt også vide, hvad der foregår i stedet for, at man bare render og hviske-tisker i krogene. Det er måske endnu mere skadeligt for partiet, end at sandheden kommer frem.

Faldende medlemstal

Jette Kjellerup har forladt partiet sammen med sin datter og sin samlever, men de tre er ikke de eneste, der har vendt partiet ryggen.

TV 2 Fyn erfarer, at medlemstallet i DF Svendborg er faldet fra godt 175 medlemmer for et år siden til 155 ved den netop afholdte generalforsamling.

Det tal har partiledelsen dog ikke ønsket at bekræfte.

Partisekretær Poul Lindholm Nielsen skriver i en e-mail til TV 2 Fyn, at man ikke oplyser lokale medlemstal og derfor heller ikke kan løfte sløret for, hvordan medlemtallet har udviklet sig i DF Svendborg.

Byrødder har indkaldt til krisemøde

Byrådsmedlems Morten Sol Petersen medgiver, at alt ikke er fryd og gammen i Dansk Folkeparti.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der det sidste trekvart år har været uro mellem bestyrelse og kandidater, og den uro er der aldrig fundet en afklaring på.

- Der er fred og fordragelighed i byrådsgruppen, men i forhold til bestyrelsen er der stadig noget, der skal arbejdes på. Derfor har jeg og Jesper Larsen også indkaldt til et møde med bestyrelsen på torsdag.

Hvad skal der ske på det møde?

- Vi skal finde ud af, om vi kan finde en måde at arbejde sammen på.

Hvad så, hvis det ikke kan lade sig gøre?

- Hvis ikke, så håber jeg, at vi kan finde en eller anden måde at overkomme det på, således at vi fremover bare passer hver vores opgaver, siger Morten Sol Petersen.

Byrådskollegaen, Jesper Larsen, er mere fåmælt.

- Jeg kan bekræfte, at der skal være et møde på torsdag, men jeg har ingen kommentarer til spørgsmålet om samarbejdet internt i partiet, siger byrådsmedlem Jesper Larsen.

