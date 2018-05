DF-top indkalder Dorthe Ullemose til "en snak"

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, skal have samtale med partikollegaen Dorthe Ullemose om de seneste dages skriverier om en falsk profil på Facebook.

- Så træder datteren åbenbart frem bag en falsk profil, og det synes jeg - uanset omstændighederne - ikke går.

Sådan siger Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup til Ekstra Bladet i sagen om Dorthe Ullemose og en falsk profil på Facebook.

Peter Skaarup lægger samtidig op til, at han og Dorthe Ullemose, som er folketingsmedlem og byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Svendborg, skal have samtale om de seneste dages skriverier om en falsk profil på Facebook.

Fyns Amts Avis afslørede i sidste uge, at en falsk profil, som bar navnet "Tom Jensen" og som nu er slettet, i flere omgange har blandet sig i debatter og taget Dorthe Ullemoses parti.

Dorthe Ullemose afviste indtil fredag, at hun ikke kendte til profilen. Lørdag stod hun frem i Fyns Amts Avis og fortalte, at hendes datter var personen bag den falske "Tom Jensen". Og søndag modtog BT en mail fra datteren, som undskyldte:

Dorthe Ullemose er medlem af både byrådet i Svendborg og Folketinget. Foto: Gauss Foto, Svendborg

- Det er meget svært for mig at være datter til en mor som er politiker. Det gør ondt på mig både at læse alle de grimme ting der bliver skrevet, men også at se, hvor påvirket min mor bliver, skrev datteren blandt andet til BT.

Peter Skaarup: "... vi har brug for en snak"

Hvad der vil ske på mødet med Dorthe Ullemose vil Peter Skaarup ikke give et bud på, men han siger til Ekstra Bladet, at der "har jo også været nogle udfordringer med vores byrådsgruppe i Svendborg, så vi har brug for en snak".

- Jeg tager en samtale med hende på baggrund af den her sag, for det er selvfølgelig uheldigt, siger han og tilføjer, at han ikke kan vurdere, hvad der er foregået omkring den her sag.

- Jeg kan bare konstatere, at der åbenbart er en falsk profil, der har blandet sig i debatten, og det er så hendes datter. Det er en vanskelig situation, Dorthe har stået i, og der har været meget kritik af hende.

