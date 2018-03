DF-top overrasket over udmeldelse

Der er overraskelse hos DFs partisekretær Poul Lindholm Nielsen over, at byrådsmedlem i Svendborg, Jesper Larsen, har meldt sig ud af partiet.

- Det er overraskende og meget beklageligt, men vi kan selvfølgelig ikke fastholde folk. Jesper har ikke været med i så lang tid, men mit indtryk var, at der var ro i gruppen i Svendborg, siger Poul Lindholm Nielsen.

Jesper Larsen begrunder sin udmeldelse af Dansk Folkeparti med, at der ikke er ro i partiet.

- Det skyldes al den ballade, der har været i partiet i de seneste måneder, siger Jesper Larsen.

Udmeldelsen betyder, at Jesper Larsen nu bliver løsgænger i Svendborg Byråd. Dermed er DF-gruppen i Svendborg Byråd reduceret til tre personer.

Vi troede, at der var slået en streg over de problemer der var omkring konstitueringen tilbage i december Poul Lindholm, partisekretær, DF

Det kommer bag på partisekretær Poul Lindholm Nielsen, at der er uro i partiet i Svendborg, og derfor vil han nu tage en snak med byrådsgruppens formand, Dorthe Ullemose, for at få hendes forklaring på uroen.

- Nu må vi prøve at tale med Dorthe Ullemose om, om der er en rest af uro i gruppen, og hvordan samarbejdet er i byrådsgruppen. Vi troede, at der var slået en streg over de problemer der var omkring konstitueringen tilbage i december.

Ullemose: Umådelig trist

Dorthe Ullemose er ked af, at hendes byrådskollega Jesper Larsen har meldt sig ud.

- Det er umådelig trist, at Jesper har meldt sig ud. Men der er jo et par stykker i byrådsgruppen, som gerne havde set nogle andre bliver valgt til generalforsamlingen, og det er jo ikke noget, jeg som gruppeformand kan gøre noget ved. Man skal jo respektere, hvem det er, som medlemmerne vælger, siger Dorthe Ullemose.

Jesper Larsen vælger at beholde sit mandat i Svendborg Byråd, men bliver løsgænger, og det ærgrer Dorthe Ullemose.

- Det er ikke fair overfor partiet og vælgerne, at man går ud og bliver løsgænger. Man skal blive og kæmpe i stedet for. Man svigter partiet og vælgerne ved bare at melde sig ud, fastslår Dorthe Ullemose.

