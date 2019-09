DF vil forbedre indeklimaet på folkeskoler

Indeklimaet i de fynske folkeskoler har brug for et ilttilskud. Det mener Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), som vil have de nuværende regler for alle landets skoler ændret.

- Helt konkret vil vi lave et beslutningsforslag, som vil pålægge regeringen og ministeren at sige til kommunerne, at der skal laves en plan, siger han.

Læs også Dårligt indeklima: Manglende hovedrengøring på Danehofskolen i flere år

I august kunne TV 2/Fyn fortælle, hvordan indeklimaet på flere fynske folkeskoler var for ringe, og at der blandt andet mangler ilt i klasselokalerne. På nuværende tidspunkt er der kun regler for indeklimaet i den tid, lærerne opholder sig i klasselokalet, men i frikvarterer og andre pauser er der ikke regler for støj, udluftning og andet, der kan påvirke klimaet i lokalerne.

- Det har gået den forkerte vej i ti år

De nuværende regler er ikke tilstrækkelige, mener Jens Henrik Thulesen Dahl, der derfor vil bringe et ændringsforslag i Folketinget.

- Om det skal være en lov eller en bekendtgørelse, det må vi så finde ud af. Men det er helt sikkert, at man skal i gang og have lavet en plan, så vi i løbet af de næste fem-ti år er sikre på, at det ikke går den forkerte vej, som det har gjort de seneste ti år, siger han.

Målet med forslaget er, at man får vendt skuden, så flere klasselokaler bliver et rart og sundt sted at være for både undervisere og elever.

Læs også Efter kritisk rapport: Venstre vil finde penge til Danehofskolen