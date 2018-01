DF vil rykke Institut for Menneskerettigheder til Vollsmose

150 statslige arbejdspladser bør flyttes fra København til Vollsmose, mener Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti.

I denne uge præsenterer regeringen sin plan for udflytning af tusindvis af statslige arbejdspladser.

Folketingsmedlem Alex Ahrendtsen (DF) håber, at Institut for Menneskerettigheder vil blive rykket fra København til Odense-bydelen Vollsmose.

- Jeg er oprigtig interesseret i at løfte Vollsmose. Jeg bor her selv. Der er mange gode ting ved området. De mangler lige lidt hjælp, og der kunne menneskeretsinstituttet være en god ting, siger Alex Ahrendtsen til TV 2/Fyn.

Hvis det bliver tilfældet, får Odense glæde af 150 statslige arbejdspladser. Ifølge Alex Ahrendtsen vil det gavne både Vollsmose og Institut for Menneskerettigheder, hvis de statslige arbejdspladser blev flyttet til den odenseanske ghetto.

- De har en masse erfaring med at arbejde med menneskerettigheder - også på lokalplan. Her vil de komme helt tæt på etniske minoriteter og de udfordringer, de har, forklarer Alex Ahrendtsen.

Symbol for Dansk Folkeparti

Vil det ikke være et godt symbol for Dansk Folkeparti at få flyttet Instituttet for Menneskerettigheder til Vollsmose?

- Det er bare en lille brik i en større udflytningsplan. Det her vil konkret være godt for Vollsmose. Det vil være godt for menneskeretsinstituttet, der vil komme tæt på de borgere, som de interesserer sig for, siger Alex Ahrendtsen.

Institut for Menneskerettigheder har eksisteret siden 1987 og ligger på Christianshavn i det centrale København.

Hvis instituttet bliver flyttet, skal medarbejderne enten pendle til Odense for at beholde deres arbejde eller flytte til Fyn.

Medarbejdere vil flytte til Vollsmose

Alex Ahrendtsen mener, der er en god chance for, at medarbejderne vil bosætte sig - ikke alene i Odense, men også i Vollsmose.

- Når de får øjnene op for, hvor dejlig Vollsmose er, tror jeg, de har lyst til at komme, siger Alex Ahrendtsen.

- Der er gode erfaringer med at flytte styrelser og institutioner ud af hovedstaden - til Jylland og Fyn. Det tager lige lidt tid, før de er oppe at køre, men når det først kører, er der virkelig gode erfaringer, forklarer han.

Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvornår det bliver afsløret, hvilke fynske kommuner der får tildelt statslige arbejdspladser.