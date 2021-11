Han kasserede alle sine valgplakater: - Nu er DF'er nervøs for, at det koster ham pladsen

- Når folk så kigger på listen og leder efter en kandidat fra ens område, så dukker mit navn ikke op. Der står nemlig ikke Kværndrup ud for mit navn. Og det synes jeg da er en skam, og det gør mig ekstra nervøs, forklarer René Dyrberg Jørgensen og fortsætter:

- Det pisser mig lidt af, fordi jeg havde indtrykket af, at vi skulle have vores bynavne på, så det kom som en overraskelse.



René Dyrberg Jørgensen forklarer, at man i kommunalbestyrelsen har lavet en anden aftale, end han var indforstået med.

Fortryder lidt manglende valgplakater

René Dyrberg Jørgensen trak overskrifter, da han inden valgkampen smed sine 1.000 valgplakater ud.

Han smed dem ud, fordi han ville sætte fokus på klimaet.

Men seniorrådgiver Kaare Press-Kristensen i Rådet for Grøn Omstilling var ikke just begejstret for den idé.

- Det svarer til at gå ind på en restaurant, bestille en steak og så smide den ud for at passe på klimaet, sagde Kaare Press-Kristensen til TV 2 Fyn, da nyheden kom ud.



Valgforsker fra Københavns Universitet Kasper Møller Hansen fulgte trop og sagde følgende:

- Der er risiko for, at han bliver glemt i valgkampen og ikke får så mange personlige stemmer, som han ellers ville have fået, sagde Kasper Møller Hansen.