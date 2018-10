DF'er fra Langeland i spil efter Ullemoses farvel

Dansk Folkeparti i Svendborg-Langeland kredsen skal nu i gang med at finde ny spidskandidat efter, Dorthe Ullemose har meddelt, at hun ikke genopstiller til næste folketingsvalg.

- Vi har ingen konkrete navne i spil, men nu går processen i gang. Sammen med lokalafdelingen på Langeland, skal vi have annonceret et opstillingsmøde. Herefter er det i sidste ende op til medlemmerne at vælge mellem de kandidater, som bliver indstillet, siger Jakob Broegaard, som er formand for Dansk Folkeparti i Svendborg.

I følge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, er Svendborg-Langeland-kredsen interessant.

- I 2005 var det Tina Petersen, som var opstillet, dog ikke som spidskandidat. Hun kom ind alligevel og fik flere stemmer i Svendborg end i Odense Syd, hvor hun var spidskandidat. Og så blev hun godt hjulpet på vej af Kristian Thulesen Dahl, som trak mange personlige stemmer til partiet som daværende spidskandidat i Assens og Middelfart kredsene, siger Jesper Buch.

Tina Petersen røg ud i 2011, og ved valget i 2015 kom Dorthe Ullemose ind som valgt i Svendborg-kredsen som DF's nummer fire på Fyn.

Jesper Buch har ikke umiddelbart noget bud på, hvem partiet nu vil satse på som ny spidskandidat.

- Men et gæt kunne være Kim Welcher fra Langeland. Han sidder i kommunalbestyrelsen i Rudkøbing og har alderen og den politiske erfaring. Han kunne godt tænkes at trække en del stemmer på Langeland, men det afhænger selvfølgelig af, hvem der ellers melder sig på banen. Men det er jo medlemmerne, som skal vælge, og her skal man huske, at lokalafdelingen i Svendborg har væsentlig flere medlemmer end lokalafdelingen på Langeland, siger Jesper Buch.

Kim Welcher siger torsdag formiddag til TV 2/Fyn, at han allerede har besluttet sig for at stille sig til rådighed.

- Jeg har i dag (torsdag, red.) taget kontakt til partiet og vil så hurtigt som muligt sende en ansøgning afsted til partiets ledelse for at blive godkendt som folketingskandidat, siger Kim Welcher til TV 2/Fyn.

Dansk Folkepartis ledelse styrer med stram hånd, hvem der bliver opstillet. Kandidater, som melder sig som interesseret, skal gennem tre nåleøjer, før de får lov at stille op på opstillingsmøder i kredsene.

Først skal der sendes en skriftlig ansøgning, så skal man til samtale med partitoppen og til sidst godkendes i et valgudvalg.

