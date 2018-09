DF'er opfordrede unge til at bevæbne sig: Nu sletter han opslag

Knud Arhnkiel fra Dansk Folkeparti har slettet et kontroversielt opslag på Facebook. Han var ellers klar til at blive ekskluderet fra partiet.

Dansk Folkepartis byrådsmedlem Knud Arhnkiel opfordrede søndag på Facebook ungdommen til at bevæbne sig.

Det skete efter en episode i Kolding, hvor en gruppe unge blev overfaldet af 10-12 personer med mellemøstligt udseende.

I opslaget skrev Knud Arhnkiel (DF) blandt andet: hvor er vores friske ungdom henne, bør i ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab.

DF'eren fra Kerteminde er klar over, at opslaget kan være kontroversielt, men søndag var han klar til at gå langt for at kunne sige sin mening.

- Det er min personlige holdning. For mig er det fuldstændig ligegyldigt om partiet ikke kan lide opslaget. Kan de ikke klare det, så ... de har jo retten til at ekskludere mig, sagde Knud Arhnkiel til TV 2/Fyn.

Faktisk havde politikeren, der sidste år kaldte indvandrere for "parasitter", svært ved at forestille sig, at opslaget ikke er i orden.

- Jeg kan ikke forestille mig, at de (partitoppen, red.) har noget i mod det. Der er helt i tråd med, hvad Søren Espersen og Martin Henriksen (formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, red.) signalerer fra Christiansborg, fortalte Knud Arhnkiel.

Men mandag er situationen en anden og opslaget er slettet fra Facebook.

Sat på plads

Ifølge TV 2 endte det ikke med en ekskludering. I stedet har Knud Arhnkiel (DF) fra Kerteminde Kommune haft en kammeratlig samtale med Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm.

- I Dansk Folkeparti må vi ikke opfordre til væbnet kamp, og det var jo det, jeg skrev. Men det må jeg jo ikke. Det er ikke lovligt, siger Knud Arhnkiel til TV 2.

DF'eren kan nu se frem til, at partiledelsen holder lidt ekstra med ham i fremtiden. Det fortæller Dansk Folkepartis partisekretær, Poul Lindholm, til TV 2:

- Man skal ikke opfordre til selvtægt. Det har han erkendt. SOm han har fortalt, har han fået en over nakken og nu også modereret sig. Men vi vil selvfølgelig holde øje med ham i den kommende tid.

Nedenfor kan se et screenshot fra Knud Arhnkiels opslag, inden det blev slettet.

Det var dette opslag, som Knud Arhnkiel havde lagt på Facebook. Opslaget var midt på eftermiddagen søndag slettet.