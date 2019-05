DF’er tør ikke hænge valgplakater op - nu vil tre Vollsmose-drenge hjælpe ham

Folketingskandidat Carsten Kudsk (DF) mener ikke, at han har mulighed for at hænge valgplakater op i Odense-bydelen Vollsmose.

Læs også 1.000 boliger rives ned: - Hvor er empatien for menneskerne i Vollsmose?

Det fortalte han under et debatmøde på Tietgen Handelsgymnasium i Odense torsdag aften.

- Jeg kan ikke gå ud og hænge min valgplakat op i Vollsmose, før der kommer en med en baseballkølle og beder mig om at pille den ned, sagde folketingskandidat Carsten Kudsk.

Jeg kan ikke gå ud og hænge min valgplakat op i Vollsmose, før der kommer en med en baseballkølle og beder mig om at pille den ned Carsten Kudsk, Dansk Folkeparti

Tilbud fra unge Vollsmose-beboere

Vollsmose-beboerne Ibrahim El-Hassan, Mohammad Jundiyen og Walid Zaabalami, der bor i Birkeparken og Fyrreparken i Vollsmose, var med som tilskuere under debatmødet.

De har et tilbud på DF-politikeren.

- Vi tilbyder som unge fra Vollsmose at hjælpe Carsten med at hænge hans valgplakater op i Vollsmose og på den måde vise den demokratiske ret, alle politikere har, siger Ibrahim El-Hassan.

00:33 Ibrahim El-Hassan har et tilbud på Carsten Kudsk. Video: Ken Petersen Luk video

DF'er: Rigtig flot

Det bliver positivt modtaget af folketingskandidaten.

Vi tilbyder som unge fra Vollsmose at hjælpe Carsten med at hænge hans valgplakater op i Vollsmose og på den måde vise den demokratiske ret, alle politikere har Ibrahim El-Hassan, Vollsmose-beboer

- Det er et rigtig flot tilbud. Det gør også, at jeg tænker: Hold da fast. De sender et signal om, at jeg er acceptabel til at hænge valgplakater op, så vi også en anden gang kan få mulighed for at hænge valgplakater op, siger Carsten Kudsk.

TV 2/Fyn har fået lov til at komme med Carsten Kudsk og de unge Vollsmose-beboere ud at hænge valgplakaterne op.

30:13 Se hele debatten om Vollsmose. Luk video