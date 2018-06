Diagnosen kom for sent: Højesteret afviser erstatning

Højesteret siger nej til, at kvinden er berettiget til kompensation, selv om en forsinket diagnose fremrykkede hendes mands død.

En kvinde fra Odenses årelange kamp for erstatning for tabet af sin kræftsyge mand er tirsdag endt med et nederlag ved landets øverste domstol.

Lægerne reagerede ikke på symptomerne

I den konkrete sag døde manden af sin grundsygdom i 2010, som var kræft. Undervejs i et langvarigt sygdomsforløb gik det galt på Odense Universitetshospital.

Her reagerede man i februar 2009 ikke korrekt på symptomer på en ny kræftform, og diagnosen blev fire måneder forsinket.

Den forsinkede diagnose var ikke årsag til mandens død. Han døde af sin oprindelige kræftform.

Men undervejs i sagen har de sagkyndige i Retslægerådet sagt, at der er størst sandsynlighed for, at manden ville have levet længere, hvis diagnosen på den nye kræftform var stillet i rette tid.

Myndigheder slipper for yderligere erstatninger

Hvis dommerne i Højesteret havde givet enken til den afdøde mand ret, ville der være tale om et opgør med myndighedernes hidtidige kurs i sådanne sager.

Patienterstatningen har vurderet, at man fremover ville komme til at udbetale yderligere erstatninger på mellem 20 og 25 millioner kroner, hvis enken havde fået ret.

Derudover var forventningen, at der skulle udbetales op til 71 millioner kroner i sager, der stod til at blive genoptaget.

Men med Højesterets frifindelse af Ankenævnet for Patienterstatningen kan myndighederne altså fortsætte som altid.

