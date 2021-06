Fynsk borgmester hædret for sin dialog med borgerne: - Intet slår at tale med folk ansigt til ansigt

Her fremhæver han selv, hvordan kommunen forrige sommer lavede en to måneders prøveperiode, da det blev besluttet at lukke for biltrafik på Vestkaj i Faaborg.

- I stedet for med det samme at sige, at nu lukker vi den vej, så prøvede vi det af og inviterede alle, der havde lyst til at komme, til et evalueringsmøde. Det kom 60 mennesker, der blev diskuteret, og næsten alle var positive, siger han.

- Hvis vi bare havde besluttet de i kommunalbestyrelsen, som det er normalt at gøre, tror jeg, der ville være opstået modstand i byen.

Måske gammeldags

Flere af Hans Stavnsagers konkurrenter til prisen blev fremhævet for deres tilstedeværelse på sociale medier, herunder blandt andre den radikale Stinus Lindgreen, som er formand for Folketingets Epidemiudvalg.

At Hans Stavnsager vægter den fysiske dialog højere end den digitale må dog ikke ses som en kritik af konkurrenternes metoder.