Diarré, impotens og blackout: Ti ting du skal vide, når du drikker alkohol

Alkohol er en stor del af festivalkulturen - både på godt og ondt. Bliv klogere på, hvad alkohol gør ved kroppen, og hvordan du bedst håndterer den.

Når der er levende musik, solen skinner, og humøret er højt, kalder kroppen på de våde varer - også dem med promiller i.

I samarbejde med Maja Thiele, der er læge på Odense Universitetshospital og professor i medicin, og projektleder Bjarne Elholm fra Alkohol og Samfund har TV 2/Fyn fundet ti facts, der fortæller, hvordan din krop, hjerne og lever påvirkes, når promillen stiger.

1: Ingen panik: Kan du ikke få den op at stå, er det alkoholens skyld

Frygt ikke! De fleste har sikkert oplevet den akavede situation, hvor han ikke kan få den op at stå efter en bytur. Bare rolig.

Fyre, I er ikke impotente. Piger, det er ikke, fordi han ikke tænder på dig. Alkohol gør bare, at mandekroppen producerer mindre testosteron, og så kan det godt tage meget lang tid at få det hele til at virke.

2: Får du også diarré efter en våd aften?

Det er helt normalt. Alkohol tiltrækker vand fra hele din krop, som ryger i tarmene, så portionen i tyktarmen bliver mere flydende. Og så speeder alkohol maven op. Det hele ryger hurtigere gennem systemet og kommer hurtigt ud.

3: Derfor får du blackout

Når du bliver tilpas fuld, stopper hjernen med at smide dine oplevelser i din hukommelse. Din korttidshukommelse er fin nok, men hjernen kan ikke finde ud af at placere det i langtidshukommelsen. Derfor glemmer du hurtigt det, du oplever.

4: Undgå at brække dig

Ja, den er mere tricky. Alle har forskellige promillegrænser for, hvornår hjernen sender besked til kvalmecentret om at komme af med “forgiftningen”. Det er samme alarmfunktion, der går i gang, når du har spist noget giftigt eller råddent. Hjernen får dig til at kaste det hele op. Så pas på med shots, når du allerede er godt flyvende.

5: Spis brød til

Du bliver hurtigere fuld på tom mave. I en fyldt mavesæk skal kroppen både bearbejde alkohol og mad. Så det går langsommere. I en tom mavesæk ryger alkoholen direkte og ubearbejdet videre ud i blodet, og du får hurtigt en høj promille. Så undgå at få det dårligt ved at spise mad til de våde varer.

Alkoholisme Børn der vokser op med forældre, som er alkoholafhængige har 50 procent risiko for at få psykiske udfordringer senere i livet.



Arveligheden fra far til søn ligger på omkring 33 procent. Arveligheden fra mor til datter og søn er mere uklar.

Kilde: Bjarne Elholm, projektleder, Alkohol og Samfund

6: Vand, vand, vand. Også i kummen!

Alkohol trækker vand til sig som en svamp i en pool. Alt væske i din krop bliver trukket ned til alkoholen i dine tarme, hvor kroppen ikke kan bruge det. Derudover får alkohol nyrerne til at lave mere urin. Derfor tisser du mere, og du dehydrerer hurtigt. Men gør det lige på et toilet. Det er nemlig ulovligt at lade vandet, hvis ikke det er på toilettet - det koster dig 1.500 kroner i bøde, hvis du tisser andre steder, og det gælder ikke kun på festivalpladsen.

7: Er det sandt, at alkohol feder?

Ja. Alkohol er energi, som bliver omdannet til fedt på kroppen. Normalt forbrænder leveren også fedt, men når den har travlt med at omsætte alkohol, har den ikke tid til at tage sig af fedtet. Man spiser også tit mere, når man er fuld - og spiser mere usundt dagen derpå.

Tre dages festival giver fedt på din lever: Tre dages druk giver leveren stress. Den kan ikke nå at omsætte alkoholen, så det sætter sig som fedt på leveren allerede efter et par dages druk. Men allerede efter seks dages pause, er en stor del væk igen. Så overvej lige et break fra sprit, når Tinderbox lukker og slukker.

8: Flere tømmermænd fordi du mixer?

Det er en myte, at du får flere tømmermænd, hvis du blander forskellig alkohol frem for at holde dig til den samme slags. Det er udelukkende mængden af alkohol, du indtager, som afgør, hvor mange tømmermænd du får.

9: Glad til fest? Nedtur dagen derpå?

Humøret er højt, når musikken spiller, men dagen efter kan man - ud over at have ondt i håret - også være trist.

Alkohol gør din hjerne glad og opstemt, men dagen efter betaler mange tilbage med tilsvarende nedtur. Forskning har vist, at alkohol gør dig mere deprimeret, men hvorfor det er sådan, er det ikke lykkedes lægerne at finde ud af.

10: Husk en trøje i nat

Når du bliver fuld, mister du evnen til at registrere kulde og varme oppe i hjernen. Samtidig bliver dine nerver mindre følsomme - så når du fryser eller slår dig, opdager du det måske ikke, før du ser de blå mærker dagen efter eller har ondt i halsen.