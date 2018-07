Dieseltyve måtte tage benene på nakken

To mænd forsøgte natten til lørdag at stjæle diesel fra Odense Renovation.

En vægter overraskede sent fredag aften to mænd, der ved i gang med at tappe diesel fra en lastbil hos Odense Renovation på Snapindvej i det vestlige Odense.

Vægteren var blevet kaldt ud på pladsen, da der var gået en alarm, da de to mænd var kommet ind på pladsen.

- Da vægteren kommer indenfor hegnet, observerer han to mænd i gang med at tappe diesel. De tapper fra lastbilerne på stedet, fortæller Anders Furbo Therkelsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Da vægteren overrasker de to mænd, stikker de af fra stedet. De efterlader slanger, pumpe og dunke, som de havde medbragt i deres uhæderlige ærinde.

- De løber fra pladsen mod øst, hvor de forcerer hegnet og løber ud på Lavsenvænget, hvorfra de fortsætter mod syd, siger vagtchefen.

Undervejs i flugten taber den ene af de to mænd en handske, som nu indgår i politiets efterforskning.

- Vi var selvfølgelig ude at kigge på det, men har ikke fundet yderligere. Vi ved heller ikke, om de er stukket videre af i en bil, siger Anders Furbo Therkelsen.

Signalement

Vægteren var i stand til at give et signalement af de to dieseltyve:

Den ene er en mand på 175-180, almindelig af bygning. Han var iført lysegrå hættetrøje med tryk på ryggen og sorte bukser.

Den anden er en mand på samme højde, også med almindelig kropsbygning. Han havde på gerningstidspunktet sorte bukser og sort trøje på.

Som en kuriøs detalje fortæller signalementet, at de to mænd løb meget stærkt.

