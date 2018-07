Dilemma: Dyrene mangler halm, men Fynsværket fyrer 200.000 tons af

Tørken betyder mangel på foder til dyrene. Danske Halmleverandører opfordrer nu fjernvarmeværker, der fyrer med halm, til at gå i dialog med deres lokale leverandører. Ellers kommer landmændene til at mangle halmen som foder til deres dyr. Fynsværket håber landmændene vil levere.

På Fynsværket, der leverer varme til 90.000 boliger i Odense, brænder de over 200.000 tons halm af om året.

Vi har også hørt, at landmændene har udfordringer med at skaffe den mængde halm, vi skal bruge. Men vi regner med, at de vil lægge et ekstraordinært stykke arbejde for at få bjærget nok. Jan Strømvig, direktør, Fjernvarme Fyn.

Men på grund af tørken kan landmændene få svært ved at levere så meget.

Skal landmændene levere hele den mængde halm, de har forpligtet sig til, kan det risikere at gå ud over dyrene. På grund af tørke har høsten af græs til vinterfoder været ekstraordinært ringe i år. Og her kan halm sammen med andre fodermidler indgå i alternative foderblandinger.

Landmændenes dilemma får nu Danske Halmleverandører til at opfordre fjernvarmeværker og lokale halmleverandører til at sætte sig om det runde bord og finde løsninger på udfordringen.

- Vi har sendt breve til Fjernvarmeforeningen og de lokale halmleverandører og opfordret dem til at drøfte situationen. Det er en helt ekstraordinær situation i år, hvor landmænd allerede er begyndt at slagte deres dyr, fordi de ikke kan skaffe vinterfoder nok til dem, siger Hans Stougaard, der er formand for Danske Halmleverandører.

Han bor ved Glamsbjerg og er også formand for Fynske Halmleverandører.

- Jeg er ikke ude og sige, at fjernvarmeværkerne skal sløjfe deres kontrakter med leverandørerne. Det er ikke mit bord, men jeg opfordrer til, at vi alle sætter os sammen som voksne mennesker og drøfter situationen, siger Hans Stougaard.

Samtidig opfordrer Hans Stougaard landmændene til at presse så meget halm som muligt.

For normalt er det langtfra alt det halm, der ligger på markerne, når mejetærskeren har været der, som bliver til halmballer. Ofte vælger landmændene at snitte halmen og nedmulde den til gavn for jorden.

- Men i den her ekstraordinære situation er det vigtigt, at alle landmænd vælger at presse halmen til baller, så både dyr og fjernvarmekunder kan få gavn af den, siger Hans Stougaard.

Fynsværket håber på halm

På Fynsværket, som er Fyns største aftager af halm til afbrænding, håber fjernvarmedirektør Jan Strømvig stadig på at få de mængder halm, han har kontrakt på.

Selvom der er mangel på halm i år, regner Jan Strømvig ikke med, at fjernvarmekunderne får det at mærke på regningen.

- Nej, for vi har jo kontrakt på halmen, så prisen er allerede aftalt, siger Jan Strømvig.

Han afviser ikke, at Fynsværket kan ende med at supplere afbrændingen af halm med andre brændsler. Men heller ikke det, forventer han, vil give mærkbare konsekvenser for fjernvarmeprisen.

- Vi kan godt delvist fyre med anden form for biomasse. Så vil vi formentligt vælge at fyre med flis, og det koster næsten det samme som halm, siger han.

I Nordjylland har den største biogasproducent, Grøngas, valgt at komme landmændene til undsætning ved at fyre op under biogasanlæggets gylle med tørret frugtkød fra oliven i stedet for halm.

Grøngas bruger årligt 15.000 tons halm.