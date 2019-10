Forslag: Din læge skal spørge mere ind til din overvægt

Fremover er det meningen, at din praktiserende læge skal spørge mere ind til, hvis du ryger eller vejer for meget.

Det fremgår af en ny plan for almen praksis, som praksisplanudvalget i Region Syddanmark fredag sender i høring. Idéen er, at lægerne skal blive bedre til at opspore og forebygge livsstilssygdomme og mental trivsel.

- Vi ønsker, at de praktiserende læger sætter mere fokus på at opspore og forebygge sygdomme hos den enkelte patient, samtidig med at vi får bygget en bredere bro mellem kommune, sygehus og almen praksis, så patienterne kommer til at opleve mere sammenhæng på tværs, siger Bo Libergren, der er formand for praksisplanudvalget i Region Syddanmark.

Fokus på børn og unge

Børn og unges mentale helbred er et af planens store fokusområder. Her skal de praktiserende læger fremover skal gøre mere for at opspore mental mistrivsel blandt især børn og unge.

Lægerne skal også arbejde for at skabe mindre ulighed i sundhed ved at have mere fokus på udsatte borgeres sundhed.

Praksisplanen er i høring til og med den 4. november 2019.