'Din røvguitar!': Har du tjek på 90'erne?

90'erne er for første gang kommet på museum hos Tidens Samling i Odense. Derfor har TV 2/Fyn lavet en quiz om det farverige årti.

Høje støvler, Nintendo og yoyo'en. 90'erne står klart for mange som et farverigt årti, hvor Tamagotchi og Pokemon hittede, modemet larmede hver gang man skulle på internettet og discman'en tog over efter kassettebåndet.

Tidens Samling i Odense har nu for første gang pakket årtiet ned til en udstilling på museet.

I den anledning har vi strikket en quiz sammen, så du kan teste din egen hukommelse eller bare blive lidt klogere på, hvordan det hele så ud for tyve år siden.

Udstillingen er blandt andet blevet en realitet med hjælp fra private, som har udlånt deres 90'er-ting til museet.

