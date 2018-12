Direktør: Derfor nedlægger Fynbus flere afgange

13. januar 2019 træder en ny køreplan for Fynbus i kraft. Med den bliver en række natbusafgange nedlagt.

Det er for dyrt at køre natbusser med så få passagerer, siger Fynbus-direktør Carsten Hyldborg Jensen til TV 2/Fyn.

- Vi skal kigge efter, hvor der er mulighed for at tilpasse vores system, så vi får mest muligt for pengene, siger Carsten Hyldborg Jensen.

- Vi har brug for at skære lidt hist og pist. Nu er det så natbusserne, vi kigger på. Det er ret dyrt at køre med natbusser, og det er faktisk ikke ret mange kunder, som har gavn af det, forklarer han.

Disse afgange bliver ramt

Det er natbusafgange på ruterne 151-153, 191, 195 og 930-932, der er tale om.

Rute 151-153:

Sidste natbusafgang i begge retninger klokken 04.20 fra OBC Nord bliver nedlagt, da få passagerer benyttede den.

Rute 191:

Den sidste natbusafgang klokken 04.20 fra OBC Nord bliver nedlagt, da kun få passagerer benyttede den.

Rute 195:

Den sidste natbusafgang fra OBC Nord klokken 04.20 bliver nedlagt, da kun få passagerer benyttede den.

Rute 930-932:

På grund af besparelser på de regionale ruter vil der fra 13. januar kun være to natbusafgange i hver retning. Afgangene fra Nyborg klokken 03.31 og 04.29 bliver derfor nedlagt.

Afgangen klokken 01.20 fra Svendborg til Faaborg er forlænget, så den i den nye køreplan starter i Nyborg klokken 01:01. I retning fra Faaborg er natbusafgangene klokken 01.47 og 03.47 nedlagt.

