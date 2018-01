Direktør jubler over flytning til Nyborg - medarbejderne er kede af det

Lokale- og Anlægsfonden kan se potentialet i at være placeret centralt i Danmark. Nogle medarbejdere er kede af flytningen fra hovedstaden.

I forbindelse med regeringens plan om flytning af statslige arbejdspladser skal Lokale- og Anlægsfonden flytte fra København til Nyborg.

Hvor Dansk Sprognævn har kritiseret regeringen for flytningen til Fyn, kan direktøren for Lokale- og Anlægsfonden sagtens se potentialet i at være placeret midt i Danmark.

- Lokale- og Anlægsfonden er vant til at arbejde med udvikling i hele kongeriget. Det er ikke kun Danmark, men også Færøerne og Grønland, siger Esben Danielsen, der er direktør for Lokale- og Anlægsfonden.

- Vi skal have projekter fra hele Danmark. Vi skal have alle landets kommuner til at komme forbi. Der er masser af perspektiv i det, vurderer han.

Medarbejdere er kede af det

Direktøren lægger dog ikke skjul på, at det er svært for nogle af fondens 14 medarbejdere, der skal flytte fra hus og hjem i hovedstaden.

- Det kommer meget an på, hvilken situation de er i personligt. Der er nogle, for hvem det er en begrænset omvæltning, hvor det godt kan lade sig gøre. Der er andre, hvor det er en meget stor eller umulig omvæltning. Det er selvfølgelig ikke rart, forklarer Esben Danielsen, der erkender, at nogle af fondens medarbejdere er kede af flytningen.

Direktøren var onsdag på besøg i Nyborg, hvor de står klar til at hjælpe københavnerne med at rykke til Fyn.

Borgmester: Vi vil invitere medarbejdere til Nyborg

Borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs (V), er klar over, at det er svært for nogle medarbejdere at hive teltpælene op og rykke til det fynske.

- Der er medarbejdere, der har deres netværk, børn i skole, tilhørsforhold til forenings- og idrætsliv. Det skal vi have respekt for, siger Kenneth Muhs, der vil forsøge at gøre flytningen lettere.

- Vi vil invitere medarbejdere og ægtefæller en tur til Nyborg for at vise frem, hvad det er for et sted, man kommer, fortæller han.

De ansatte skal hver især beslutte sig for, om de vil flytte med Lokale- og Anlægsfonden til Nyborg.