Fynsk kommune har Danmarks dårligste forhold for erhvervslivet

- Men jeg tror, at en væsentlig ting er, at kommunen ikke er god nok til at komme ud og besøge virksomheder og få fortalt, hvad de egentlig har af gode initiativer i kommunen. Måske lade være med at sidde og gemme sig på rådhuset, foreslår direktøren.

Kerteminde Kommune har blandt andet været på en "studietur" til Nordfyns Kommune for at se, hvordan de samarbejder erhvervslivet og kommunen imellem.

Nordfyns Kommune ligger nemlig nummer 8 ud af 93 kommuner.

- Det er slut med at tro og gætte nu. Jeg vil opfordre til, at vores Erhvervs- og Vækstudvalg inviterer samtlige virksomheder til et møde, så vi kan finde ud af, hvad det er for en dialog, der ønskes. Og jeg tager også gerne selv ud, understreger Kasper Ejsing Olesen.

Mens kommunen ikke har et godt samarbejde med erhvervslivet, ser det helt anderledes ud for kommunens Fynsseriehold.