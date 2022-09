I Fyns mest erhvervsvenlige kommune byder borgmesteren personligt velkommen

Pludselig stod borgmesteren der og stak hånden frem.

Mads Nychel havde blot været direktør i Søndersø-virksomheden Senmatic i to uger, da borgmesteren i kommunen sammen med en erhvervsmedarbejder kom på besøg for personligt at byde ham velkommen.

- Det er et stærkt signal om, at de vil erhvervslivet, og at man bliver set og hørt, siger Mads Nychel.

Direktøren mener, at det netop er den slags, der er med til at give Nordfyns Kommune en høj placering, når det kommer til forholdene for erhvervslivet i kommunen.

I den undersøgelse, som Dansk Industri netop har offentliggjort om kommunernes erhvervsvenlighed, ligger Nordfyns Kommune nummer otte - den bedst placerede fynske kommune.

Nummer ét på dialog

Begrebet erhvervsvenlighed dækker over, hvor god en kommune er til at skabe gode forhold for erhvervslivet. Det kan for eksempel måles på kommunens grønne udvikling, serviceniveauet hos lokalpolitikerne og den kommunale forvaltning samt infrastrukturen i kommunen.

Vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er blandt andet baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt lokale virksomheder.