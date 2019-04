Homo-råb på Odense Stadion: Disciplinærinstans tager sag om homofobiske tilråb op

Fodboldens Disciplinærinstans tager af egen drift to hændelser op efter episoder, hvor tilskuere angiveligt er kommet med homofobiske tilråb i Superligaen.

Den ene episode fandt sted på Odense Stadion søndag.

Her mødte OB FC København, der endte med at vinde kampen 1-0. De fynske fans råbte under kampen "Viktor Fischer er homo" til FCK-spilleren.

OB afviser straffe

Både OB's fanklub og spillerne tog mandag afstand fra tilråbene, som de ikke mener hører til hverken på eller uden for banen.

Mandag afviste OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen, at der senere kunne komme sanktioner mod de OB-tilhængere, der skreg homofobiske tilråb til FCK.

- Vi kigger fremad. Det løb er kørt. Det vigtigste for mig er at appellere til deres sunde fornuft. Vi skal have folk til at tænke sig om og reflektere over konsekvensen af deres gerninger. Og at det både kan få konsekvenser for dem selv og for klubben, sagde han til Ekstra Bladet.

Pan Idræt har efterfølgende anmeldt episoden på Odense Stadion og en lignende, der udspillede sig mellem FC Nordsjælland og Brøndby på Farum Park mandag aften, til Fodboldens Disciplinærinstans.

