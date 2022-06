Diskotek dømt for at reklamere for alkohol til børn

Man må ikke reklamere for alkohol til personer under 18 år.

Det har et diskotek i Middelfart måttet sande, efter at Retten i Odense har idømt dem en bøde på 80.000 kroner.

Konkret drejer det sig om 11 gange i perioden fra november 2019 til februar 2020, hvor Ghost Bar ApS, der driver diskoteket Ghost Bar ved havnen i Middelfart, har omtalt alkohol i facebookbegivenheder, der også var rettet til personer under 18 år.

- Få en billig brandert på

Eksempelvis stod der i et facebookopslag i forbindelse med black friday, at man ”hele weekenden på din lokale natklub kan finde de vildeste tilbud, spare en masse penge og få en billig brandert på.”. I samme opslag nævnte diskoteket også, at aldersgrænsen var 16 år, og det har altså fået forbrugerombudsmanden til at anmelde diskoteket.

Ifølge markedsføringsloven må man nemlig ikke omtale, henvise til eller vise billeder af alkohol i en reklame, hvis den retter sig mod børn og unge under 18 år.

Nu har Retten i Odense idømt diskoteket en bøde for overtrædelsen. I dommen har retten blandt andet lagt vægt på, at diskotekets reklamer er lavet på Facebook og Instagram, hvor personer under 18 år har adgang til at se dem, lige som at alle reklamerne indeholder teksten 16+ eller oplysning om, at aldersgrænsen er 16 år.

Har brugt markedsføringsfirma

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen er tilfreds med rettens afgørelse.

- Dommen understreger endnu en gang alvoren i at overtræde forbuddet mod at omtale alkohol i reklamer til unge under 18 år. Loven er lavet for at beskytte dem, og jeg vil fortsat politianmelde virksomheder, der overtræder forbuddet mod at bruge alkohol i reklamer rettet mod unge under 18 år, siger hun i en pressemeddelelse.

På Facebook skriver Ghost Bar, at de er kede af sagen, og hvis de havde vidst, at de gjorde noget forkert, så var det aldrig sket. De påpeger derudover, at de ikke længere reklamerer for alkohol til unge under 18 år, og at de ikke selv stod bag teksten i de dømte reklamer.

- De opslag på Facebook, som vi er blevet dømt for, har vi endda brugt et markedsføringsfirma, som burde have haft kendt loven for markedsføring til unge under 18 år.

Ghost Bar skriver desuden, at de synes dommen er hård og overvejer sammen med deres advokat, om sagen skal ankes til landsretten.

