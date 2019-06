Disse to DF'er er valgt på Fyn - en tredje skal finde nyt job

De personlige stemmer fra onsdagens folketingsvalg er netop talt op. For Dansk Folkepartis vedkommende har valget været en katastrofe, da de er blevet mere end halveret på landsplan.

Det går blandt andet ud over de fynske kandidater. Pernille Bendixen skal se sig om efter et nyt job, mens Alex Ahrendtsen og Jens Kristian Thulesen Dahl bliver de to kandidater, der får en plads i Folketinget.

Alex Ahrendtsen opnåede 2.656 fynske stemmer. Han stilte op i Odense Sydkredsen, hvor han fik 616 personlige stemmer. Det var en tilbagegang i forhold til valget i 2015, hvor han opnåede 1.054 stemmer. Alligevel er der glæde at spore hos politikeren.

- Jeg er glad for, at jeg har fået genvalg, men jeg er trist over partiets skæbne, og at Pernille (Bendixen, red.) ikke følger med, siger han til TV 2/Fyn.

For Jens Henrik Thulesen Dahl gik det lidt bedre ned hans partifælle med 2.913 stemmer.

I hans kreds, Assens, opnåede han 822 personlige stemmer. Det er væsentligt mindre end, hvad han fik ved valget i 2015, hvor han fik 2.264 stemmer.

- Mit mandat er i spil

TV 2/Fyn snakkede onsdag med Pernille Bendixen, og her erkendte hun, at hendes mandat hængte i en tynd tråd.

- Hvis man tager udgangspunkt i de personlige stemmer fra seneste valg, er det mig, der har det tredje mandat, og det er det mandat, der er spil. Det er jeg ikke overrasket over, sagde hun.