Overblik: Disse madvarer skal du holde dig fra, hvis du vil hjælpe klimaet

Flere danskere vælger at blive vegetarer og vælger kødet fra. Det gælder også på Fyn, hvor de fynske supermarkeder oplever et stigende salg af vegetariske varer.

Ifølge Coop Analyse er antallet af vegetariske varer fordoblet på Fyn de seneste to år.

En af de væsentligste årsager til at fravælge kød er for at hjælpe klimaet.

TV 2/Fyn giver herunder et overblik over, hvilke fødevarer du skal holde dig fra, hvis du vil hjælpe klimaet.

Hvilket kød skal jeg undgå?

En undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at den klart mest forurenende fødevare målt på CO2 er lammekød. Et kilo lammekød resulterer i 21,4 kilo CO2.

- Lam ligner kvæg i den måde, de biologisk er bygget op på. Drøvtyggerkød kan aldrig blive lige så klimavenligt som kød fra enmavede dyr, fordi de har en større udledning af metan, siger Lisbeth Mogensen, der er lektor på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Vil du hjælpe klimaet, skal du droppe oksekød. Foto: Ritzau Scanpix

Lammekød er den værste klimasynder blandt fødevarer. Foto: Ritzau Scanpix

Også hummer, oksekød, fladfisk og frosne rejer er blandt de store klimasyndere, når det gælder CO2-udledning.

Vil du gerne have kød i dine måltider, er der nogle typer kød, du kan vælge, som er langt bedre for klimaet end lam og oksekød.

Det gælder eksempelvis kylling- og svinekød. Spiser du ét måltid med oksekød, svarer det til, at du spiser kylling hver aften en hel uge.

Hvilke mejeriprodukter skal jeg undgå?

De største klimasyndere inden for mejeriprodukter er gul ost, brie og feta. De udleder mellem otte og ti kilo CO2 per kilo.

Vælg en æggemad frem for en ostemad, når du spiser frokost. Foto: Wikicommons

Fløde, cremefraiche og flødeost udleder cirka halvt så meget CO2, mens mælk, flødeis og æg er knap så hårde ved klimaet. Skummetmælk er en anelse mere klimavenligt at drikke end letmælk og sødmælk.

Er smør klimavenligt?

Smør udleder næsten lige så meget CO2 som oksekød. Putter du smør på dine rugbrødsmadder, er du ikke med til at hjælpe klimaet. Det gælder i mindre grad smørbare blandingsprodukter. Margarine og rapsolie er dog langt mere klimavenligt.

Spar på smøret, hvis du vil tænke på klimaet. Foto: Ritzau Scanpix

Hvad med frugt og grønt?

Grøntsager som tomater, agurker, løg, gulerødder og kartofler er klimavenlige at producere, og det belaster til sammenligning ikke klimaet på samme måde som kød og mejeriprodukter. Det samme gælder frugt. Jordbær er dog en smule mindre klimavenlige end æbler, pærer, bananer og appelsiner.

Skal jeg vælge pasta eller ris?

Vil du hjælpe klimaet, skal du vælge pasta. Ris udleder næsten tre gange så meget CO2.

Står valget mellem ris og pasta, skal du undgå ris. Foto: Wikicommons

Hvad skal jeg drikke?

Det bedste er naturligvis at drikke vand fra hanen. Køber du vand på flaske, belaster det ifølge Vandcenter Syd miljøet op mod 900 gange mere end postevand.

Står valget mellem øl og vin, skal du vælge øl.

Kilder: Coop Analyse, Vand center Syd, Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet i Foulum.