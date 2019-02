Her er finalisterne: Disse navne kan ende på Tinderbox-plakaten

I december åbnede Tinderbox for tilmelding til Tinderbox Band Battle, en årlig musikkonkurrence, der for tredje år i træk sender tre fynske bands eller solister op på de store scener på Tinderbox-festivalen 2019.

Ud af de tilmeldte bands valgte de medvirkende spillesteder hver ti kandidater, og nu har publikum stemt, så de femten finalister er på plads. I grupper med fem i hver skal de nu konkurrere til tre finaler på henholdsvis Musikhuset Posten, Kansas City og Studenterhus Odense.

- Vi synes, vi er kommet frem til tre stærke finaleaftener, siger talsmand for Tinderbox, John Fogde.

- Vi er rigtig glade for, at tusindvis af musikfans har bakket op om konkurrencen ved at stemme på de forskellige bands og solister.

De tre finaler bliver afholdt henholdsvis 5. marts på Musikhuset Posten, 6. marts på Kansas City og 7. marts på Studenterhus Odense.

Her er finalisterne

Finale 1: Musikhuset Posten Juna

Karenina

Nord

Pet the Camel

Power Regression

Finale 2: Kansas City Awake the Lights

Crown the Beast

Insign

Kalaset

Kill Trip

Finale 3: Studenterhus Odense Divided by X

Hvid Røg

Lara

Trine Therkelsen

Trouble Is

Se finalerne live

Når finalerne løber af stablen i starten af marts, er det op til en kompetent jury at vurdere hvilket band, der skal kåres som vinder for hver af de tre aftener.

Juryen består af repræsentanter fra de odenseanske spillesteder, fra Tinderbox-festivalen, Down The Drain Concerts og fra TV 2/Fyn, der er mediepartner på Tinderbox Band Battle.

Det er gratis at deltage som publikummer til de tre finaler, men hvis man ikke kan være fysisk til stede, sender TV 2/Fyn finalerne direkte på web og tv. Der er dog gode grunde til at møde op til de tre finaler: Udover en musikalsk oplevelse udover det sædvanlige, er der nemlig to partout billetter til Tinderbox på højkant hver aften, som du kan vinde, hvis du dukker op.

Tinderbox Band Battle har tidligere sendt kunstnere som Holmen Hustlers, A Man From Jupiter og Efternøler videre til Tusindårsskoven.

