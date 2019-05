Kulturredaktøren: Dit kryds gør en forskel i kulturpolitikken

Hvis man sætter sit kryds ud fra partiernes kulturpolitik ved dette folketingsvalg, så kan det have stor indflydelse på den politik, som vil blive ført.

Der er nemlig stor forskel på partiernes politik på kulturområdet. Her gør krydset på stemmesedlen en reel forskel.

Debatmæssigt er der generelt masser af sprængstof i kulturpolitik. Politikere er ofte ekstra engagerede i debatter om kulturpolitik, fordi der ofte er grundlæggende værdier for vores fælles samfund på spil.

Ved dette folketingsvalg er der også flere konkrete emner på det kulturpolitiske område, der skiller vandene.

Hvor skal medierne placeres?

Skal Christiansborg for eksempel i detaljer bestemme, hvor tv- eller radiostationer geografisk placeres?

Læs også De unge er klar til valgkamp: - Det er ligesom juleaften

Fremtiden for Radio24syv er blevet omdrejningspunktet for en heftig debat. Mange politikere er uenige, og mange borgere - og radiolyttere - har også blandet sig i debatten.

Spørgsmålet er, om Radio24syv skal tvinges væk fra København? Skal den statsstøttede radio flyttes til Fyn eller et andet sted, som er mindst 110 kilometer væk fra hovedstaden?

Sidste nye udspil fra regeringen er et udbud af en ny radiokanal på DAB, som ikke nødvendigvis behøver at ligge i provinsen, men som til gengæld skal basere indholdet fortrinsvis på kulturnyheder.

Samtidig overvejer flere mediehuse i provinsen at byde på den sendetilladelse, som Radio24syv hidtil har haft.

Imens debatten raser om Radio24syv, så er Danmarks Radio ved at realisere de store besparelser, som et politisk flertal har vedtaget. Besparelser, som måske - måske ikke - bliver rullet tilbage, hvis magten skifter efter folketingsvalget.

Millionerne ruller i den danske mediebranche, og det er op til vælgerne at bestemme retningen, når krydset nu skal sættes.

Flere penge til provinsen?

Hvordan skal kulturpengene i det hele tages fordeles i Danmark? Skal vi satse på at gøre København til en stærk hovedstad, eller skal vi styrke resten af landet ved at sende flere penge til provinsen?

Læs også Min mening: Debatkulturen skal styrkes i folkeskolen

I dag bliver offentlige kulturtilbud på Fyn og i resten af provinsen fortrinsvis betalt af borgerne selv via kommuneskatten. Mens de samme kulturaktiviteter i Københavnsområdet for det meste finansieres af staten.

Forskelsbehandlingen mellem provinsen og København har længe været en kulturpolitisk kampplads. Debatten om forholdet mellem land og by er da også allerede et omstridt tema i valgkampen ved dette valg.

TV 2/Fyn har flere gange afdækket, hvordan følgerne af en skæv fordeling af den statslige kulturstøtte har konkrete konsekvenser.

For eksempel får kunstmuseet Brandts i Odense kun en brøkdel i statsstøtte i forhold til det tilsvarende museum Arken i Ishøj ved København.

Mens Brandts får 2,9 millioner i statsstøtte om året, modtager Arken i Ishøj 31,9 millioner kroner, det vil sige over ti gange mere. De to museer løfter de samme opgaver.

Kultur mod de fremmede?

Kulturpolitik er også en vigtig politisk arena, når det gælder flygtninge og indvandrere. Her er mange partier helt uenige om retningen.

Nogle partier mener, at vi skal værne om dansk kultur som en slags bolværk mod de fremmede og deres kultur.

Stik modsat mener andre partier, at vi skal bruge kulturpolitik som brobygger for at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere.

Skal kulturpolitikken være bolværk eller brobygger?

Hvem skal have flest kulturpenge - København eller provinsen?

Svaret ligger i placeringen af krydset på stemmesedlen ved dette valg.